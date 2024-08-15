https://1prime.ru/20240815/yuan-850916238.html
Курс юаня вырос в ходе торгов на Мосбирже до 11,98 рубля
Курс юаня вырос в ходе торгов на Мосбирже до 11,98 рубля - 15.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня вырос в ходе торгов на Мосбирже до 11,98 рубля
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T19:12+0300
2024-08-15T19:12+0300
2024-08-15T19:12+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки - до 11,98 рубля.
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россия, мосбиржа, юань, биржевые торги
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань, биржевые торги
Курс юаня вырос в ходе торгов на Мосбирже до 11,98 рубля
Юань завершил торги четверга на Мосбирже ростом до 11,98 рубля