https://1prime.ru/20240815/yuan-850916238.html

Курс юаня вырос в ходе торгов на Мосбирже до 11,98 рубля

Курс юаня вырос в ходе торгов на Мосбирже до 11,98 рубля - 15.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня вырос в ходе торгов на Мосбирже до 11,98 рубля

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T19:12+0300

2024-08-15T19:12+0300

2024-08-15T19:12+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки - до 11,98 рубля.

https://1prime.ru/20240815/rynok-850915975.html

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россия, мосбиржа, юань, биржевые торги