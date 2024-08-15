https://1prime.ru/20240815/zhile-850907376.html

В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"

В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек" - 15.08.2024, ПРАЙМ

В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"

Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан". | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T14:33+0300

2024-08-15T14:33+0300

2024-08-15T14:34+0300

циан

вторичный рынок жилья

новостройки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590172_0:37:740:453_1920x0_80_0_0_95987525661afb4eaab09003a3d1fd9a.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан".В сообщении указывается, что такая тенденция наблюдается в 34 из 37 проанализированных компанией городов. Самый большой разрыв в цене зафиксирован в Сочи и Новокузнецке (41%), а также в Перми (35%), Челябинске (34%), Нижнем Новгороде (30%). "В эту группу (где новостройки дороже вторички - ред.) попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами в новостройках", – подчеркнули в компании. Более высокая стоимость вторичного жилья наблюдается лишь в Махачкале, Ставрополе и Севастополе. Разрыв в стоимости составляет от 4% до 16%.Ежегодное увеличение разрыва в цене связано с тем, что "цены в новостройках увеличиваются быстрее, чем на вторичном рынке. За год "квадрат" на первичном рынке в среднем по анализируемым городам вырос в цене на 19%, а на вторичном - на 13%".

https://1prime.ru/20240815/avito-850907091.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

циан, вторичный рынок жилья, новостройки