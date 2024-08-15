Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек" - 15.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240815/zhile-850907376.html
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек" - 15.08.2024, ПРАЙМ
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"
Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан". | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:33+0300
2024-08-15T14:34+0300
циан
вторичный рынок жилья
новостройки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590172_0:37:740:453_1920x0_80_0_0_95987525661afb4eaab09003a3d1fd9a.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан".В сообщении указывается, что такая тенденция наблюдается в 34 из 37 проанализированных компанией городов. Самый большой разрыв в цене зафиксирован в Сочи и Новокузнецке (41%), а также в Перми (35%), Челябинске (34%), Нижнем Новгороде (30%). "В эту группу (где новостройки дороже вторички - ред.) попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами в новостройках", – подчеркнули в компании. Более высокая стоимость вторичного жилья наблюдается лишь в Махачкале, Ставрополе и Севастополе. Разрыв в стоимости составляет от 4% до 16%.Ежегодное увеличение разрыва в цене связано с тем, что "цены в новостройках увеличиваются быстрее, чем на вторичном рынке. За год "квадрат" на первичном рынке в среднем по анализируемым городам вырос в цене на 19%, а на вторичном - на 13%".
https://1prime.ru/20240815/avito-850907091.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590172_44:0:697:490_1920x0_80_0_0_c9f8442d2233304c5598f70f98f4b636.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
циан, вторичный рынок жилья, новостройки
ЦИАН, вторичный рынок жилья, новостройки
14:33 15.08.2024 (обновлено: 14:34 15.08.2024)
 
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"

"Циан": новостройки в крупных городах России дороже вторички на 17%

© Фото : ЦИАНЦИАН
ЦИАН - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : ЦИАН
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан".
В сообщении указывается, что такая тенденция наблюдается в 34 из 37 проанализированных компанией городов. Самый большой разрыв в цене зафиксирован в Сочи и Новокузнецке (41%), а также в Перми (35%), Челябинске (34%), Нижнем Новгороде (30%).
"В эту группу (где новостройки дороже вторички - ред.) попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами в новостройках", – подчеркнули в компании.
Более высокая стоимость вторичного жилья наблюдается лишь в Махачкале, Ставрополе и Севастополе. Разрыв в стоимости составляет от 4% до 16%.
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
"Авито" отметило рост рынка услуг в России
14:16
Ежегодное увеличение разрыва в цене связано с тем, что "цены в новостройках увеличиваются быстрее, чем на вторичном рынке. За год "квадрат" на первичном рынке в среднем по анализируемым городам вырос в цене на 19%, а на вторичном - на 13%".
 
ЦИАНвторичный рынок жильяновостройки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала