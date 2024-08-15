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В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек" - 15.08.2024, ПРАЙМ
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"
Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан". | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:33+0300
2024-08-15T14:33+0300
2024-08-15T14:34+0300
циан
вторичный рынок жилья
новостройки
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан".В сообщении указывается, что такая тенденция наблюдается в 34 из 37 проанализированных компанией городов. Самый большой разрыв в цене зафиксирован в Сочи и Новокузнецке (41%), а также в Перми (35%), Челябинске (34%), Нижнем Новгороде (30%). "В эту группу (где новостройки дороже вторички - ред.) попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами в новостройках", – подчеркнули в компании. Более высокая стоимость вторичного жилья наблюдается лишь в Махачкале, Ставрополе и Севастополе. Разрыв в стоимости составляет от 4% до 16%.Ежегодное увеличение разрыва в цене связано с тем, что "цены в новостройках увеличиваются быстрее, чем на вторичном рынке. За год "квадрат" на первичном рынке в среднем по анализируемым городам вырос в цене на 19%, а на вторичном - на 13%".
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циан, вторичный рынок жилья, новостройки
ЦИАН, вторичный рынок жилья, новостройки
В "Циан" рассказали о соотношении цен новостроек и "вторичек"
"Циан": новостройки в крупных городах России дороже вторички на 17%
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость квартир в новостройках выше цен "вторичек" на 17%, это на 4% больше, чем годом ранее, рассказали в "Циан".
В сообщении указывается, что такая тенденция наблюдается в 34 из 37 проанализированных компанией городов. Самый большой разрыв в цене зафиксирован в Сочи и Новокузнецке (41%), а также в Перми (35%), Челябинске (34%), Нижнем Новгороде (30%).
"В эту группу (где новостройки дороже вторички - ред.) попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами в новостройках", – подчеркнули в компании.
Более высокая стоимость вторичного жилья наблюдается лишь в Махачкале, Ставрополе и Севастополе. Разрыв в стоимости составляет от 4% до 16%.
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Ежегодное увеличение разрыва в цене связано с тем, что "цены в новостройках увеличиваются быстрее, чем на вторичном рынке. За год "квадрат" на первичном рынке в среднем по анализируемым городам вырос в цене на 19%, а на вторичном - на 13%".