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Не хватает импульса - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Не хватает импульса
Не хватает импульса - 16.08.2024, ПРАЙМ
Не хватает импульса
Рынок не смог сохранить достигнутое в начале недели. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,15% до 2838,11 п., нивелировав весь рост в первой половине текущей... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:08+0300
2024-08-16T09:08+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
нефть
золото
лесная промышленность
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850923288.jpg?1723788507
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Рынок не смог сохранить достигнутое в начале недели. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,15% до 2838,11 п., нивелировав весь рост в первой половине текущей недели. Индекс РТС, наоборот, повысился на 0,20% до 1006,88 п. В сегменте суверенного долга возобновилось давление со стороны продавцов: индекс RGBI показал самое заметное снижение с начала августа на фоне вышедших в среду данных Банка России по инфляции, которые охладили позитивные настроения инвесторов в отношении возможной паузы в повышении ключевой ставки.Нефтяные котировки пытаются стабилизироваться выше $80 за баррель. Помимо геополитических факторов, поддержку ценам на нефть оказывает макроэкономическая статистика из США: темпы роста розничных продаж в июле оказались максимальными с января 2023 года. Ранее стало также известно о снижении числа новых заявок на получение пособия по безработице. Эти и другие данные убеждают инвесторов в устойчивости американской экономики, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ФРС США, что позитивно отражается на динамике нефтяных котировок.Цены на золото остаются на многомесячных максимумах, поскольку мировые центральные банки продолжают активно пополнять свои золотые резервы - объем покупок за последние два года значительно превышает среднее значение за последние 14 лет, следует из данных World gold council (WGC). Базовая инфляция в США в июле замедлилась до 0,17% (по сравнению с прогнозом 0,2%), что повышает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре и способствует позитивной динамике котировок золота.ЭсЭфАй погасила казначейские акции в размере 55% уставного капитала. По принципу "покупай на слухах, продавай на фактах" котировки акций холдинга показали снижение, хотя инвестиционный кейс остается привлекательным. Благоприятная конъюнктура на рынке лизинга и страхования позволит дочерним компаниям холдинга (Европлан и ВСК) и дальше наращивать прибыль. Потенциальный выход ВСК на IPO придаст дополнительный импульс к росту котировок акций ЭсЭфАй.Российские лесопромышленные компании в I полугодии 2024 года выплатили государству за пользование лесами более 38 млрд руб., что на 10% превышает показатель прошлого года. Участники рынка связывают увеличение выплат с отменой части льгот и индексацией ставок за аренду участков, указывая на сложную ситуацию с доходностью у ряда лесопромышленников. Это подтверждает наш осторожный взгляд на бумаги Сегежи (SGZH), которая остается убыточной и, вероятно, продолжит наращивать убыток вследствие роста операционных и процентных расходов.Сегодня Совкомфлот раскроет финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Мы полагаем, что санкции, снижение фрахтовых ставок, укрепление рубля и ухудшение ситуации с трансграничными платежами окажут давление на результаты. Тем не менее наличие долгосрочных контрактов, на долю которых приходится порядка 75% выручки компании, позволит Совкомфлоту сохранить устойчивость показателей и достаточно высокую рентабельность. Мы полагаем, что выручка компании в апреле-июне составила $530-540 млн, EBITDA – $295-315 млн, чистая прибыль – $160-170 млн.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, нефть, золото, лесная промышленность, совкомфлот
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Нефть, золото, лесная промышленность, Совкомфлот
09:08 16.08.2024
 

Не хватает импульса

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Рынок не смог сохранить достигнутое в начале недели. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,15% до 2838,11 п., нивелировав весь рост в первой половине текущей недели. Индекс РТС, наоборот, повысился на 0,20% до 1006,88 п. В сегменте суверенного долга возобновилось давление со стороны продавцов: индекс RGBI показал самое заметное снижение с начала августа на фоне вышедших в среду данных Банка России по инфляции, которые охладили позитивные настроения инвесторов в отношении возможной паузы в повышении ключевой ставки.
Нефтяные котировки пытаются стабилизироваться выше $80 за баррель. Помимо геополитических факторов, поддержку ценам на нефть оказывает макроэкономическая статистика из США: темпы роста розничных продаж в июле оказались максимальными с января 2023 года. Ранее стало также известно о снижении числа новых заявок на получение пособия по безработице. Эти и другие данные убеждают инвесторов в устойчивости американской экономики, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ФРС США, что позитивно отражается на динамике нефтяных котировок.
Цены на золото остаются на многомесячных максимумах, поскольку мировые центральные банки продолжают активно пополнять свои золотые резервы - объем покупок за последние два года значительно превышает среднее значение за последние 14 лет, следует из данных World gold council (WGC). Базовая инфляция в США в июле замедлилась до 0,17% (по сравнению с прогнозом 0,2%), что повышает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре и способствует позитивной динамике котировок золота.
ЭсЭфАй погасила казначейские акции в размере 55% уставного капитала. По принципу "покупай на слухах, продавай на фактах" котировки акций холдинга показали снижение, хотя инвестиционный кейс остается привлекательным. Благоприятная конъюнктура на рынке лизинга и страхования позволит дочерним компаниям холдинга (Европлан и ВСК) и дальше наращивать прибыль. Потенциальный выход ВСК на IPO придаст дополнительный импульс к росту котировок акций ЭсЭфАй.
Российские лесопромышленные компании в I полугодии 2024 года выплатили государству за пользование лесами более 38 млрд руб., что на 10% превышает показатель прошлого года. Участники рынка связывают увеличение выплат с отменой части льгот и индексацией ставок за аренду участков, указывая на сложную ситуацию с доходностью у ряда лесопромышленников. Это подтверждает наш осторожный взгляд на бумаги Сегежи (SGZH), которая остается убыточной и, вероятно, продолжит наращивать убыток вследствие роста операционных и процентных расходов.
Сегодня Совкомфлот раскроет финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Мы полагаем, что санкции, снижение фрахтовых ставок, укрепление рубля и ухудшение ситуации с трансграничными платежами окажут давление на результаты. Тем не менее наличие долгосрочных контрактов, на долю которых приходится порядка 75% выручки компании, позволит Совкомфлоту сохранить устойчивость показателей и достаточно высокую рентабельность. Мы полагаем, что выручка компании в апреле-июне составила $530-540 млн, EBITDA – $295-315 млн, чистая прибыль – $160-170 млн.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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