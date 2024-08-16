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Давление усиливается, уже все очевидно

Давление усиливается, уже все очевидно - 16.08.2024, ПРАЙМ

Давление усиливается, уже все очевидно

По итогам торгов в четверг, 15 августа, российский рубль подешевел по отношению к основным валютам. Курс доллара к рублю вырос на 0,18%, достигнув отметки 88,22 | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T09:11+0300

2024-08-16T09:11+0300

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. По итогам торгов в четверг, 15 августа, российский рубль подешевел по отношению к основным валютам. Курс доллара к рублю вырос на 0,18%, достигнув отметки 88,22 руб., евро практически не изменился (+0,01%), остановившись на уровне 96,75 руб., а китайский юань ослабился на 0,33%, до 11,98 руб. Центральный банк России установил официальный курс доллара на 16 августа на уровне 88,796 руб., а евро - 98,3232 руб. Торговая сессия характеризовалась относительно спокойной динамикой, с движением курса доллара в узком диапазоне 87,68 - 88,63 руб. Несмотря на это, рубль продолжает испытывать некоторое давление из-за нарушения равновесия на валютном рынке. Ключевые факторы, влияющие на курс рубля: 1. Дисбаланс спроса и предложения: Наблюдается рост спроса на иностранную валюту, особенно со стороны нерезидентов, покидающих Московскую биржу из-за санкций. Одновременно с этим предложение валюты остается на относительно низком уровне. 2. Сокращение экспорта: Объемы экспорта в количественном выражении снизились из-за действующих санкций и сложной геополитической обстановки, что ограничивает приток валютной выручки. 3. Политика Центробанка: ЦБ РФ подчеркивает, что в условиях действующих валютных ограничений курс рубля в значительной степени определяется балансом между спросом импортеров на иностранную валюту и предложением со стороны экспортеров. 4. Денежно-кредитная политика: Жесткая политика ЦБ РФ, выраженная в повышении ключевой ставки до 18%, оказывает поддержку рублю. Регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки, что может сделать рублевые активы более привлекательными. 5. Внешнеторговые расчеты: Наблюдается тенденция к увеличению доли расчетов в рублях во внешней торговле России. В июне этот показатель достиг рекордных 43,0%, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации курса национальной валюты. 6. Геополитические факторы: Продолжающаяся напряженность в международных отношениях и действующие санкции остаются значимыми факторами давления на рубль. 7. Динамика нефтяных котировок играет важную роль в определении курса рубля. В четверг баррель Brent подорожал на 1,18%, до $80,92, что оказало некоторую поддержку российской валюте. Прогноз и перспективы: В краткосрочной перспективе рубль может оставаться под давлением из-за сохраняющегося дисбаланса на валютном рынке и геополитических рисков. В пятницу ожидаю движения курса доллара в диапазоне 87,20 - 90,00 руб. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ будет оказывать поддержку рублю до конца года. Увеличение доли рублевых расчетов во внешней торговле может способствовать стабилизации курса в долгосрочной перспективе. Однако следует учитывать, что возможные новые санкции или неожиданные геополитические события могут вызвать резкие колебания курса. Кроме того, динамика цен на нефть и другие экспортные товары продолжат играть важную роль в определении курса рубля. Точное прогнозирование курса затруднено из-за множества влияющих факторов. Один из них - торги проводятся на внебиржевом рынке. Индекс Мосбиржи снизился на 1,15%, до 2838,11 п., долларовый индекс РТС вырос на 0,20%, до 1006,28 п. Восемь дней индекс IMOEX находится в боковике нисходящего тренда с целью в районе 2700 п. Геополитические риски заставляют инвесторов закрывать длинные позиции и временно занимать выжидательную позицию. 2700 п. является промежуточной поддержкой. Если давление усилится, то падение ускорится до 2500 п. От него можно начинать закупать акции. А сейчас неплохую прибыль дают вклады, поэтому инвесторы не торопятся с покупками акций.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, нефть, индекс мосбиржи