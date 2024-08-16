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Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда
Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда - 16.08.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 3,9%, а лидером выступает рынок... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:23+0300
2024-08-16T09:23+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 3,9%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение – рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в четверг, сегодня с утра прибавляют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на позитивные настроения на фондовых площадках, сегодня с утра теряет 0,3%, торгуясь в районе 80,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику торгов на мировых рынках, выделим публикацию индекса настроений потребителей Мичиганского университета и блока данных по рынку жилья в США.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 838 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации российского рынка у уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на позитивный настрой на внешних рынках, инвесторы могут сфокусироваться на отступлении цен на нефть, что в ходе сессии окажет давление на российские бумаги и приведет к продолжению негативной динамики индекса Мосбиржи. При этом, он продолжает движение в рамках нисходящего тренда, а цель снижения, на наш взгляд, расположена в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль прибавила 0,4%, вплотную подойдя к отметке 12 рублей. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может предпринять попытку выхода выше данной отметки. Однако на горизонте следующей недели рубль получит дополнительную поддержку за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Это будет способствовать восстановлению национальной валюты и вернет пару юань/рубль в верхнюю половину диапазона 11,5 – 12 рублей.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Нефть
09:23 16.08.2024
 

Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 3,9%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение – рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в четверг, сегодня с утра прибавляют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на позитивные настроения на фондовых площадках, сегодня с утра теряет 0,3%, торгуясь в районе 80,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику торгов на мировых рынках, выделим публикацию индекса настроений потребителей Мичиганского университета и блока данных по рынку жилья в США.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 838 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации российского рынка у уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на позитивный настрой на внешних рынках, инвесторы могут сфокусироваться на отступлении цен на нефть, что в ходе сессии окажет давление на российские бумаги и приведет к продолжению негативной динамики индекса Мосбиржи. При этом, он продолжает движение в рамках нисходящего тренда, а цель снижения, на наш взгляд, расположена в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль прибавила 0,4%, вплотную подойдя к отметке 12 рублей. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может предпринять попытку выхода выше данной отметки. Однако на горизонте следующей недели рубль получит дополнительную поддержку за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Это будет способствовать восстановлению национальной валюты и вернет пару юань/рубль в верхнюю половину диапазона 11,5 – 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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