Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 3,9%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение – рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в четверг, сегодня с утра прибавляют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на позитивные настроения на фондовых площадках, сегодня с утра теряет 0,3%, торгуясь в районе 80,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику торгов на мировых рынках, выделим публикацию индекса настроений потребителей Мичиганского университета и блока данных по рынку жилья в США.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 838 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации российского рынка у уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на позитивный настрой на внешних рынках, инвесторы могут сфокусироваться на отступлении цен на нефть, что в ходе сессии окажет давление на российские бумаги и приведет к продолжению негативной динамики индекса Мосбиржи. При этом, он продолжает движение в рамках нисходящего тренда, а цель снижения, на наш взгляд, расположена в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль прибавила 0,4%, вплотную подойдя к отметке 12 рублей. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может предпринять попытку выхода выше данной отметки. Однако на горизонте следующей недели рубль получит дополнительную поддержку за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Это будет способствовать восстановлению национальной валюты и вернет пару юань/рубль в верхнюю половину диапазона 11,5 – 12 рублей.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 3,9%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение – рынок Китая, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в четверг, сегодня с утра прибавляют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на позитивные настроения на фондовых площадках, сегодня с утра теряет 0,3%, торгуясь в районе 80,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику торгов на мировых рынках, выделим публикацию индекса настроений потребителей Мичиганского университета и блока данных по рынку жилья в США.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, закончив сессию в районе 2 838 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации российского рынка у уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на позитивный настрой на внешних рынках, инвесторы могут сфокусироваться на отступлении цен на нефть, что в ходе сессии окажет давление на российские бумаги и приведет к продолжению негативной динамики индекса Мосбиржи. При этом, он продолжает движение в рамках нисходящего тренда, а цель снижения, на наш взгляд, расположена в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в четверг пара юань/рубль прибавила 0,4%, вплотную подойдя к отметке 12 рублей. Сегодня в ходе торгов китайская валюта может предпринять попытку выхода выше данной отметки. Однако на горизонте следующей недели рубль получит дополнительную поддержку за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Это будет способствовать восстановлению национальной валюты и вернет пару юань/рубль в верхнюю половину диапазона 11,5 – 12 рублей.
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