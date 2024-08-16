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ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС, сообщили СМИ - 16.08.2024, ПРАЙМ
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ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС, сообщили СМИ
ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС, сообщили СМИ - 16.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС, сообщили СМИ
ВСУ планируют нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Для атаки могут быть использованы заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Об этом | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T22:54+0300
2024-08-16T23:14+0300
спецоперация на украине
россия
курская аэс
запорожская аэс
"грязная бомба"
всу
провокация
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. ВСУ планируют нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Для атаки могут быть использованы заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель российского силового ведомства. По его словам, согласно полученной информации, целью на Курской и Запорожской АЭС являются места хранения отработавшего ядерного топлива, а для ударов ВСУ могут применить заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Собеседник агентства отметил, что заряды уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.Ранее о подготовке ВСУ взрыва "грязной" ядерной бомбы сообщил в своем Telegram-канале военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники.По его данным, удары планируется нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Украинские войска могут попытаться сделать это во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск, добавил он.Военкор предупредил, что спецбоеголовки уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие "Восточный Горно-обогатительный комбинат".Он призвал относиться к данной информации серьезно "на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада".Хайруллин подчеркнул, что вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС очень велика.
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россия, курская аэс, запорожская аэс, "грязная бомба", всу, провокация
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Курская АЭС, Запорожская АЭС, "Грязная бомба", ВСУ, провокация
22:54 16.08.2024 (обновлено: 23:14 16.08.2024)
 
ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС, сообщили СМИ

РИА Новости: ВСУ хотят атаковать зарядом с радиоактивным веществом две АЭС в РФ

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. ВСУ планируют нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Для атаки могут быть использованы заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель российского силового ведомства.
По его словам, согласно полученной информации, целью на Курской и Запорожской АЭС являются места хранения отработавшего ядерного топлива, а для ударов ВСУ могут применить заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом.
Собеседник агентства отметил, что заряды уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.
Ранее о подготовке ВСУ взрыва "грязной" ядерной бомбы сообщил в своем Telegram-канале военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники.
По его данным, удары планируется нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Украинские войска могут попытаться сделать это во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск, добавил он.
Военкор предупредил, что спецбоеголовки уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие "Восточный Горно-обогатительный комбинат".
Он призвал относиться к данной информации серьезно "на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада".
Хайруллин подчеркнул, что вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС очень велика.
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯКурская АЭСЗапорожская АЭС"Грязная бомба"ВСУпровокация
 
 
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