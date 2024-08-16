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Новая схема развода: россиянам рассказали об угрозах при покупке иномарки
Новая схема развода: россиянам рассказали об угрозах при покупке иномарки - 16.08.2024, ПРАЙМ
Новая схема развода: россиянам рассказали об угрозах при покупке иномарки
В России выросло число обманутых покупателей автомобилей, ввезенных из-за рубежа, говорится в материале "Газеты.Ru". | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:29+0300
2024-08-16T09:29+0300
2024-08-16T09:29+0300
мошенничество
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мошенники
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В России выросло число обманутых покупателей автомобилей, ввезенных из-за рубежа, говорится в материале "Газеты.Ru".По словам главы экспертного центра "Автокриминалист" Максима Шелкова, россияне становятся жертвами так называемых дропперов, которые представляются льготными покупателями из Беларуси или посредниками с Дальнего Востока.Так, дропперы позволяют сэкономить на растаможке автомобиля. Однако через определенный период они могут заявить права на машину, если договор купли-продажи не подписан их рукой."Дроп может сказать: машина моя, документы все оформлены на меня, поэтому, господа хорошие, я выдвигаю требования по извлечению автомобиля из незаконного пользования", — отметил собеседник газеты.В этом случае они могут подать иск в суд и потребовать признать договор недействительным. Также мошенничеством занимаются перекупщики, которые пытаются обмануть клиентов, создавая ощущение реальной сделки в дилерском центре.Чтобы не попасть в подобную ситуацию эксперт рекомендовал быть осмотрительным и не доверять сделки с промежуточными собственниками. Чтобы убедиться в законности сделки, нужно удостовериться, что все документы оформлены на конечного покупателя.Рекомендуется заключать четкий договор с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, а не с физическими лицами. В документе необходимо указать все детали сделки, такие как место и стоимость покупки, стоимость доставки, таможенные расходы и другие существенные детали.
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россия, авто, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, Авто, МОШЕННИКИ
Новая схема развода: россиянам рассказали об угрозах при покупке иномарки
Автокриминалист Шелков: посредники начали отнимать иномарки после их продажи
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
В России выросло число обманутых покупателей автомобилей, ввезенных из-за рубежа, говорится
в материале "Газеты.Ru".
По словам главы экспертного центра "Автокриминалист" Максима Шелкова, россияне становятся жертвами так называемых дропперов, которые представляются льготными покупателями из Беларуси или посредниками с Дальнего Востока.
Так, дропперы позволяют сэкономить на растаможке автомобиля. Однако через определенный период они могут заявить права на машину, если договор купли-продажи не подписан их рукой.
"Дроп может сказать: машина моя, документы все оформлены на меня, поэтому, господа хорошие, я выдвигаю требования по извлечению автомобиля из незаконного пользования", — отметил собеседник газеты.
В этом случае они могут подать иск в суд и потребовать признать договор недействительным. Также мошенничеством занимаются перекупщики, которые пытаются обмануть клиентов, создавая ощущение реальной сделки в дилерском центре.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию эксперт рекомендовал быть осмотрительным и не доверять сделки с промежуточными собственниками. Чтобы убедиться в законности сделки, нужно удостовериться, что все документы оформлены на конечного покупателя.
Рекомендуется заключать четкий договор с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, а не с физическими лицами. В документе необходимо указать все детали сделки, такие как место и стоимость покупки, стоимость доставки, таможенные расходы и другие существенные детали.
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