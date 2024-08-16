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Малышка, Друг или Мурзик. Россияне рассказали о прозвищах своих авто
Малышка, Друг или Мурзик. Россияне рассказали о прозвищах своих авто - 16.08.2024, ПРАЙМ
Малышка, Друг или Мурзик. Россияне рассказали о прозвищах своих авто
Почти четверть россиян считает свою машину другом или даже членом семьи, к такому выводу пришли аналитики Авито Авто. Платформа провела опрос, в котором приняли | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:54+0300
2024-08-16T12:54+0300
2024-08-16T12:54+0300
авто
спрос на легковые авто
россия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Почти четверть россиян считает свою машину другом или даже членом семьи, к такому выводу пришли аналитики Авито Авто. Платформа провела опрос, в котором приняли участие две тысячи респондентов, чтобы выяснить отношение россиян к их личным автомобилям.По результатам опроса, многие респонденты уважительно относятся к своему автомобилю: 23% опрошенных считают его другом или членом семьи. При этом самыми дружелюбными оказались автовладельцы в возрасте от 18 до 24 лет — среди них доля ответивших так равна 30%.Почти треть опрошенных не против дать своему прозвище своему автомобилю. Большинство предпочитает общепринятое ласковое название Ласточка, но встречаются и более неожиданные варианты: например, Малышка, Друг или Мурзик. Некоторые автовладельцы дают машинам имена знаменитостей или вымышленных персонажей — Шварценеггер, Чебурашка или Бальтозавр. А среди самых экзотических и редких вариантов можно выделить Бифштекс и Лапоть.Больше половины респондентов (62%) так бережно относятся к автомобилю, что не доверили бы его другому человеку. При этом мужчины готовы охотнее делиться транспортом с другими, особенно это касается молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет — почти половина из них (47%) готовы доверить авто третьему лицу.Среди причин, по которым респонденты ценят свой автомобиль, лидирует возможность удобно добираться до любой точки не на общественном транспорте (77%). Также многие автолюбители наслаждаются поездками по городу (42%) и им важно, что на машине можно путешествовать (39%). Некоторые опрошенные отметили, что им нравится испытывать ощущение скорости (14%).
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авто, спрос на легковые авто, россия
Авто, спрос на легковые авто, РОССИЯ
Малышка, Друг или Мурзик. Россияне рассказали о прозвищах своих авто
Авито Авто: почти четверть россиян считает свою машину другом или членом семьи
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Почти четверть россиян считает свою машину другом или даже членом семьи, к такому выводу пришли аналитики Авито Авто
. Платформа провела опрос, в котором приняли участие две тысячи респондентов, чтобы выяснить отношение россиян к их личным автомобилям.
По результатам опроса, многие респонденты уважительно относятся к своему автомобилю: 23% опрошенных считают его другом или членом семьи. При этом самыми дружелюбными оказались автовладельцы в возрасте от 18 до 24 лет — среди них доля ответивших так равна 30%.
Почти треть опрошенных не против дать своему прозвище своему автомобилю. Большинство предпочитает общепринятое ласковое название Ласточка, но встречаются и более неожиданные варианты: например, Малышка, Друг или Мурзик. Некоторые автовладельцы дают машинам имена знаменитостей или вымышленных персонажей — Шварценеггер, Чебурашка или Бальтозавр. А среди самых экзотических и редких вариантов можно выделить Бифштекс и Лапоть.
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Больше половины респондентов (62%) так бережно относятся к автомобилю, что не доверили бы его другому человеку. При этом мужчины готовы охотнее делиться транспортом с другими, особенно это касается молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет — почти половина из них (47%) готовы доверить авто третьему лицу.
Среди причин, по которым респонденты ценят свой автомобиль, лидирует возможность удобно добираться до любой точки не на общественном транспорте (77%). Также многие автолюбители наслаждаются поездками по городу (42%) и им важно, что на машине можно путешествовать (39%). Некоторые опрошенные отметили, что им нравится испытывать ощущение скорости (14%).
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