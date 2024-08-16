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Названы китайские автомобили, которые россияне готовы купить вновь - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Названы китайские автомобили, которые россияне готовы купить вновь
Названы китайские автомобили, которые россияне готовы купить вновь - 16.08.2024, ПРАЙМ
Названы китайские автомобили, которые россияне готовы купить вновь
Более 90 процентов россиян, владеющих автомобилями Geely, Changan и Exeed, выразили готовность снова купить автомобили этих марок, следует из результатов опроса | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:05+0300
2024-08-16T16:05+0300
россия
авто
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Более 90 процентов россиян, владеющих автомобилями Geely, Changan и Exeed, выразили готовность снова купить автомобили этих марок, следует из результатов опроса "Автостата".Самую высокую степень лояльности продемонстрировали владельцы Geely, где почти 95 процентов из них заявили о готовности совершить повторную покупку. Владельцы Changan также проявили высокую лояльность, где 91,6% изъявили желание приобрести авто этой марки повторно.Марка Exeed заняла третье место в рейтинге с 91,2% лояльных покупателей, за ней следует бренд Voyah со значением более 86%.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:05 16.08.2024
 
Названы китайские автомобили, которые россияне готовы купить вновь

"Автостат": россияне готовы к повторной покупке Geely, Changan и Exeed

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Более 90 процентов россиян, владеющих автомобилями Geely, Changan и Exeed, выразили готовность снова купить автомобили этих марок, следует из результатов опроса "Автостата".
Самую высокую степень лояльности продемонстрировали владельцы Geely, где почти 95 процентов из них заявили о готовности совершить повторную покупку. Владельцы Changan также проявили высокую лояльность, где 91,6% изъявили желание приобрести авто этой марки повторно.
Марка Exeed заняла третье место в рейтинге с 91,2% лояльных покупателей, за ней следует бренд Voyah со значением более 86%.
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