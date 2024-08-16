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Рынок акций воспрянет: в игру вступает "Роснефть" - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций воспрянет: в игру вступает "Роснефть"
Рынок акций воспрянет: в игру вступает "Роснефть" - 16.08.2024, ПРАЙМ
Рынок акций воспрянет: в игру вступает "Роснефть"
Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим снижением. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, а валютный индекс РТС снизился на 3,1%. Курс рубля по отношению к доллару | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:28+0300
2024-08-16T17:28+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим снижением. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, а валютный индекс РТС снизился на 3,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб всего на 0,5% и торговался в пятницу вблизи отметки 89, тогда как в течение недели котировки достигали уровня 93,7.Рынок акций находился под влиянием нестабильности на валютном рынке, колебания валюты синхронно отражались на котировках акций. Во вторник рубль ослабел по отношению к юаню, оказывая поддержку акциям экспортеров. В среду утром котировки достигали уровня выше 12,12, а во второй половине дня рубль начал укрепляться, достигнув отметки 11,87, но к концу недели снова оказался выше 12.Из факторов, оказавших негативное влияние во второй половине недели на российские акции, было падение цен на нефть, с достигнутых в среду $82 за баррель до $79,9 в пятницу, на фоне падения импорта нефти в Китае и отхода геополитических проблем на Ближнем Востоке на второй план. В четверг начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе, несмотря на то, что израильские войска продолжают наступление на палестинский анклав.На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций. Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности Роснефти за I полугодие 2024 (20 августа), что может трансформироваться в дивиденд с доходностью около 7% за этот период. Кроме того, во вторник мы по-прежнему ожидаем высокий уровень эффективности в сочетании с быстрым ростом в отчетности за 2-й квартал ТКС Холдинга.Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, курсовая динамика, биржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени, курсовая динамика, биржи, USD/RUB - Курс доллара к рублю
17:28 16.08.2024
 
Рынок акций воспрянет: в игру вступает "Роснефть"

Аналитик Власенко: рынок акций на следующей неделе ждет отчетности "Роснефти"

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим снижением. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, а валютный индекс РТС снизился на 3,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб всего на 0,5% и торговался в пятницу вблизи отметки 89, тогда как в течение недели котировки достигали уровня 93,7.

Рынок акций находился под влиянием нестабильности на валютном рынке, колебания валюты синхронно отражались на котировках акций. Во вторник рубль ослабел по отношению к юаню, оказывая поддержку акциям экспортеров. В среду утром котировки достигали уровня выше 12,12, а во второй половине дня рубль начал укрепляться, достигнув отметки 11,87, но к концу недели снова оказался выше 12.

Из факторов, оказавших негативное влияние во второй половине недели на российские акции, было падение цен на нефть, с достигнутых в среду $82 за баррель до $79,9 в пятницу, на фоне падения импорта нефти в Китае и отхода геополитических проблем на Ближнем Востоке на второй план. В четверг начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе, несмотря на то, что израильские войска продолжают наступление на палестинский анклав.

На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций. Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности Роснефти за I полугодие 2024 (20 августа), что может трансформироваться в дивиденд с доходностью около 7% за этот период. Кроме того, во вторник мы по-прежнему ожидаем высокий уровень эффективности в сочетании с быстрым ростом в отчетности за 2-й квартал ТКС Холдинга.
Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"

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