Рынок акций воспрянет: в игру вступает "Роснефть"

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим снижением. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, а валютный индекс РТС снизился на 3,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб всего на 0,5% и торговался в пятницу вблизи отметки 89, тогда как в течение недели котировки достигали уровня 93,7.Рынок акций находился под влиянием нестабильности на валютном рынке, колебания валюты синхронно отражались на котировках акций. Во вторник рубль ослабел по отношению к юаню, оказывая поддержку акциям экспортеров. В среду утром котировки достигали уровня выше 12,12, а во второй половине дня рубль начал укрепляться, достигнув отметки 11,87, но к концу недели снова оказался выше 12.Из факторов, оказавших негативное влияние во второй половине недели на российские акции, было падение цен на нефть, с достигнутых в среду $82 за баррель до $79,9 в пятницу, на фоне падения импорта нефти в Китае и отхода геополитических проблем на Ближнем Востоке на второй план. В четверг начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе, несмотря на то, что израильские войска продолжают наступление на палестинский анклав.На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций. Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности Роснефти за I полугодие 2024 (20 августа), что может трансформироваться в дивиденд с доходностью около 7% за этот период. Кроме того, во вторник мы по-прежнему ожидаем высокий уровень эффективности в сочетании с быстрым ростом в отчетности за 2-й квартал ТКС Холдинга.Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим снижением. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, а валютный индекс РТС снизился на 3,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб всего на 0,5% и торговался в пятницу вблизи отметки 89, тогда как в течение недели котировки достигали уровня 93,7.
Рынок акций находился под влиянием нестабильности на валютном рынке, колебания валюты синхронно отражались на котировках акций. Во вторник рубль ослабел по отношению к юаню, оказывая поддержку акциям экспортеров. В среду утром котировки достигали уровня выше 12,12, а во второй половине дня рубль начал укрепляться, достигнув отметки 11,87, но к концу недели снова оказался выше 12.
Из факторов, оказавших негативное влияние во второй половине недели на российские акции, было падение цен на нефть, с достигнутых в среду $82 за баррель до $79,9 в пятницу, на фоне падения импорта нефти в Китае и отхода геополитических проблем на Ближнем Востоке на второй план. В четверг начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе, несмотря на то, что израильские войска продолжают наступление на палестинский анклав.
На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций. Поддержку акциям могут оказать предположительно сильные цифры отчетности Роснефти за I полугодие 2024 (20 августа), что может трансформироваться в дивиденд с доходностью около 7% за этот период. Кроме того, во вторник мы по-прежнему ожидаем высокий уровень эффективности в сочетании с быстрым ростом в отчетности за 2-й квартал ТКС Холдинга.
Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
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