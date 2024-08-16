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В Минэнерго доложили о ситуации с отключением электричества в Приморье
В Минэнерго доложили о ситуации с отключением электричества в Приморье - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго доложили о ситуации с отключением электричества в Приморье
Порядка 60% территории Приморья уже подключено к электричеству. Для запуска электричек идет подключение сетей РЖД, рассказала и.о. министра энергетики региона... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T14:36+0300
2024-08-16T14:36+0300
2024-08-16T14:37+0300
электричество
приморье
авария
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Порядка 60% территории Приморья уже подключено к электричеству. Для запуска электричек идет подключение сетей РЖД, рассказала и.о. министра энергетики региона Елена Шиш. Она также уточнила, что все подстанции 220 кВт уже подключены, сетевые организации работают над подключением потребителей.Ранее стало известно, что в Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании.Произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Однако после этого была запущена Партизанская ГРЭС, специалисты проводят работы по запуску остальных электростанций. Уточняется, что на месте не обнаружено следов взрыва или чрезвычайного происшествия внешнего характера.
https://1prime.ru/20240816/gaz-850933167.html
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электричество, приморье, авария
электричество, Приморье, авария
В Минэнерго доложили о ситуации с отключением электричества в Приморье
Минэнерго: порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Порядка 60% территории Приморья уже подключено к электричеству. Для запуска электричек идет подключение сетей РЖД, рассказала и.о. министра энергетики региона Елена Шиш.
Она также уточнила, что все подстанции 220 кВт уже подключены, сетевые организации работают над подключением потребителей.
Ранее стало известно, что в Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании.
Произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Однако после этого была запущена Партизанская ГРЭС, специалисты проводят работы по запуску остальных электростанций. Уточняется, что на месте не обнаружено следов взрыва или чрезвычайного происшествия внешнего характера.
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