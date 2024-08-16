https://1prime.ru/20240816/elektrichestvo-850933729.html

В Минэнерго доложили о ситуации с отключением электричества в Приморье

В Минэнерго доложили о ситуации с отключением электричества в Приморье - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго доложили о ситуации с отключением электричества в Приморье

Порядка 60% территории Приморья уже подключено к электричеству. Для запуска электричек идет подключение сетей РЖД, рассказала и.о. министра энергетики региона... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T14:36+0300

2024-08-16T14:36+0300

2024-08-16T14:37+0300

электричество

приморье

авария

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Порядка 60% территории Приморья уже подключено к электричеству. Для запуска электричек идет подключение сетей РЖД, рассказала и.о. министра энергетики региона Елена Шиш. Она также уточнила, что все подстанции 220 кВт уже подключены, сетевые организации работают над подключением потребителей.Ранее стало известно, что в Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании.Произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Однако после этого была запущена Партизанская ГРЭС, специалисты проводят работы по запуску остальных электростанций. Уточняется, что на месте не обнаружено следов взрыва или чрезвычайного происшествия внешнего характера.

https://1prime.ru/20240816/gaz-850933167.html

приморье

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электричество, приморье, авария