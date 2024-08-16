https://1prime.ru/20240816/ford-850935142.html
Владельцев Ford предупредили о риске пожара в машине
Владельцев Ford предупредили о риске пожара в машине - 16.08.2024, ПРАЙМ
Владельцев Ford предупредили о риске пожара в машине
Производитель отзовет около 85 тысяч внедорожников Ford Explorer из-за риска возгорания двигателей, сообщает агентство Reuters. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:36+0300
2024-08-16T15:36+0300
2024-08-16T15:36+0300
авто
внедорожники
ford
отзыв автомобилей
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Производитель отзовет около 85 тысяч внедорожников Ford Explorer из-за риска возгорания двигателей, сообщает агентство Reuters.Речь идет об автомобилях 2020-2022 годов выпуска, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility. Опасения связаны с тем, что при отказе двигателя моторное масло и топливо могут попадать в моторный отсек и скапливаться вблизи источников возгорания.В начале августа стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 миллиона машин в Китае из-за проблем с безопасностью. В авто, подпадающих под действие этого отзыва, система может не распознать разблокировку багажника и не выдать предупреждение.
https://1prime.ru/20240806/tesla-850699510.html
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авто, внедорожники, ford, отзыв автомобилей
Авто, внедорожники, Ford, отзыв автомобилей
Владельцев Ford предупредили о риске пожара в машине
Reuters: больше 80 тысяч автомобилей Ford отзовут из-за риска возгорания
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Производитель отзовет около 85 тысяч внедорожников Ford Explorer из-за риска возгорания двигателей, сообщает агентство Reuters
.
Речь идет об автомобилях 2020-2022 годов выпуска, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility. Опасения связаны с тем, что при отказе двигателя моторное масло и топливо могут попадать в моторный отсек и скапливаться вблизи источников возгорания.
В начале августа стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 миллиона машин в Китае из-за проблем с безопасностью. В авто, подпадающих под действие этого отзыва, система может не распознать разблокировку багажника и не выдать предупреждение.
Tesla отзовет более 1,6 миллиона машин из-за проблем с безопасностью