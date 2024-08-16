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Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла
Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла - 16.08.2024, ПРАЙМ
Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла
Эксперты ожидают роста стоимости фрахта нефтетанкеров в российских портах в связи с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба", а также по причине... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:56+0300
2024-08-16T10:56+0300
2024-08-16T10:58+0300
фрахт
российская нефть
экспорт
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Эксперты ожидают роста стоимости фрахта нефтетанкеров в российских портах в связи с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба", а также по причине ремонтов НПЗ, запланированных на осень, сообщает издание "Ведомости".Стоимость фрахта начала вновь расти после трехмесячного снижения, рассказали в издании со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ). Так, рост за неделю составил 4-7%. Самое сильное подорожание коснулось перевозок в Восточную и Западную Индию, а также в Турцию и Китай.Эксперты ожидают продолжения динамики роста цен, так как дополнительные ресурсы будут затрачиваться на переправку нефти из заблокированной "Дружбы" в порты.С апреля по июнь текущего года было зафиксировано снижение цен на перевозки энергоресурсов, минимум пришелся на конец июля текущего года.
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фрахт, российская нефть, экспорт
фрахт, российская нефть, экспорт
Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла
Ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах начали расти
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Эксперты ожидают роста стоимости фрахта нефтетанкеров в российских портах в связи с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба", а также по причине ремонтов НПЗ, запланированных на осень, сообщает издание "Ведомости"
.
Стоимость фрахта начала вновь расти после трехмесячного снижения, рассказали в издании со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ). Так, рост за неделю составил 4-7%. Самое сильное подорожание коснулось перевозок в Восточную и Западную Индию, а также в Турцию и Китай.
Эксперты ожидают продолжения динамики роста цен, так как дополнительные ресурсы будут затрачиваться на переправку нефти из заблокированной "Дружбы" в порты.
С апреля по июнь текущего года было зафиксировано снижение цен на перевозки энергоресурсов, минимум пришелся на конец июля текущего года.
Объем чистой прибыли "Совкомфлота" по МСФО упал более чем на 20 процентов