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Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла
Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла - 16.08.2024, ПРАЙМ
Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла
Эксперты ожидают роста стоимости фрахта нефтетанкеров в российских портах в связи с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба", а также по причине... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:56+0300
2024-08-16T10:58+0300
фрахт
российская нефть
экспорт
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Эксперты ожидают роста стоимости фрахта нефтетанкеров в российских портах в связи с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба", а также по причине ремонтов НПЗ, запланированных на осень, сообщает издание "Ведомости".Стоимость фрахта начала вновь расти после трехмесячного снижения, рассказали в издании со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ). Так, рост за неделю составил 4-7%. Самое сильное подорожание коснулось перевозок в Восточную и Западную Индию, а также в Турцию и Китай.Эксперты ожидают продолжения динамики роста цен, так как дополнительные ресурсы будут затрачиваться на переправку нефти из заблокированной "Дружбы" в порты.С апреля по июнь текущего года было зафиксировано снижение цен на перевозки энергоресурсов, минимум пришелся на конец июля текущего года.
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фрахт, российская нефть, экспорт
фрахт, российская нефть, экспорт
10:56 16.08.2024 (обновлено: 10:58 16.08.2024)
 
Стоимость фрахта нефтетанкеров в России неожиданно выросла

Ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах начали расти

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Эксперты ожидают роста стоимости фрахта нефтетанкеров в российских портах в связи с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба", а также по причине ремонтов НПЗ, запланированных на осень, сообщает издание "Ведомости".
Стоимость фрахта начала вновь расти после трехмесячного снижения, рассказали в издании со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ). Так, рост за неделю составил 4-7%. Самое сильное подорожание коснулось перевозок в Восточную и Западную Индию, а также в Турцию и Китай.
Эксперты ожидают продолжения динамики роста цен, так как дополнительные ресурсы будут затрачиваться на переправку нефти из заблокированной "Дружбы" в порты.
С апреля по июнь текущего года было зафиксировано снижение цен на перевозки энергоресурсов, минимум пришелся на конец июля текущего года.
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фрахтроссийская нефтьэкспорт
 
 
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