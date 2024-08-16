https://1prime.ru/20240816/kurs-850939089.html
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа - 16.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 12,23 копейки - до 12,0542 рубля, курс доллара - на 11,02 копейки, до 88,9062 рубля, | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:23+0300
2024-08-16T17:23+0300
2024-08-16T17:27+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
россия
курсы валют
доллар
евро
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 12,23 копейки - до 12,0542 рубля, курс доллара - на 11,02 копейки, до 88,9062 рубля, курс евро снизился на 48,42 копейки, до 97,839 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240816/zoloto-850922738.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курсы валют, доллар, евро, юань
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа
ЦБ: курс доллара с 17 августа — 88,91 руб, евро — 97,84 руб, юаня — 12,05 руб
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 12,23 копейки - до 12,0542 рубля, курс доллара - на 11,02 копейки, до 88,9062 рубля, курс евро снизился на 48,42 копейки, до 97,839 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала