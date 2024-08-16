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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа - 16.08.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа - 16.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 12,23 копейки - до 12,0542 рубля, курс доллара - на 11,02 копейки, до 88,9062 рубля, | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:23+0300
2024-08-16T17:27+0300
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 12,23 копейки - до 12,0542 рубля, курс доллара - на 11,02 копейки, до 88,9062 рубля, курс евро снизился на 48,42 копейки, до 97,839 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курсы валют, доллар, евро, юань
17:23 16.08.2024 (обновлено: 17:27 16.08.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 17 августа

ЦБ: курс доллара с 17 августа — 88,91 руб, евро — 97,84 руб, юаня — 12,05 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 12,23 копейки - до 12,0542 рубля, курс доллара - на 11,02 копейки, до 88,9062 рубля, курс евро снизился на 48,42 копейки, до 97,839 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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