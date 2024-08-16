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Аналитики ожидают укрепления курса рубля на следующей неделе

Аналитики ожидают укрепления курса рубля на следующей неделе - 16.08.2024, ПРАЙМ

Аналитики ожидают укрепления курса рубля на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе стабильности российского рынка акций и укрепления рубля к юаню, доллару и евро,... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T22:39+0300

2024-08-16T22:39+0300

2024-08-16T22:39+0300

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе стабильности российского рынка акций и укрепления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи практически не изменится и составит 2822 пункта. Цена на нефть марки Brent за неделю также почти не изменится и останется немного ниже 80 долларов за баррель, а курс евро на форексе – сползет в пределах 0,5 цента до 1,0986 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе упадет на 5 копеек - до 12,02 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, опустится на 77 копеек, до 88,14 рубля, евро упадет на 1,04 рубля, до 96,8 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "На российский фондовый рынок на следующей торговой неделе основное влияние окажут такие факторы как инфляция, мировые цены на нефть, курс национальной валюты, а также геополитика. Мы ожидаем консолидацию мировых цен на нефть возле отметки в 80 долларов за баррель эталонного сорта Brent", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" считает, что драйвером для новой попытки выхода индекса Мосбиржи в зону 2900-3000 пунктов может выступить рост цен на газ и нефть. "Ключевым событием на международном уровне будет ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул 22-24 августа, заявления в ходе конференции центральных банков нередко приводят к заметным движениям на финансовых рынках. Из важных публикаций и статданных, способных повлиять на общерыночный сентимент, отметим данные по темпам роста потребительских цен в еврозоне (вторник), протоколы последнего заседания ФРС (среда) и предварительные индексы деловой активности PMI за август по еврозоне и США (четверг)", - добавляет он. "Мировые фондовые площадки полностью компенсировали падение начала августа. Основным поводом для роста стали данные по инфляции в США за июль, подтвердившие возможность смягчения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании в сентябре. С другой стороны, поступающие экономические данные свидетельствуют о сокращении рисков рецессии для экономики США, что также является существенным фактором роста", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ В НАЛОГАХ Рубль в ближайшее время может получить поддержку от приближения налогового периода июля, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует повышение курса российской валюты к доллару, который уйдет в диапазон 85–88 рублей за один американский доллар. Между тем, Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что информация о нарастающих ограничениях в международных расчетах продолжит некоторое время поддерживать спрос на валюту: экономические агенты попытаются увеличить объем платежей через медленно закрывающиеся каналы. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Из-за укрепления стоимости российской национальной валюты наименее привлекательными для инвесторов будут ценные бумаги российских экспортеров. На фоне высокой ключевой ставки рефинансирования Банка России в лидерах снижения на российском фондовом рынке окажутся все компании с высокой долговой нагрузкой, а также под давлением будут акции "компаний роста". В лидерах падения мы ожидаем ценные бумаги компаний "Сегежа Групп", МТС, VK, Ozon, АФК "Система" и др", - считает Чернов. Шепелев рассказал, что индекс Мосбиржи отработал уходящую неделю по сути в ноль – после неудачной попытки закрепиться выше 2900 пунктов бенчмарк откатился к уровням, с которых начинал торговую пятидневку. Он отмечает, что поддержку акциям оказал импульс ослабления рубля, нефть боролась за ценовые рубежи выше 80 долларов за баррель Brent, внешние рынки торговались позитивно, в то время, как основным сдерживающим фактором выступила острая геополитика. "Ожидаемое улучшение позиций нацвалюты РФ может снижать интерес к акциям экспортеров. Драйвером для новой попытки выхода в зону 2900-3000 пунктов может выступить рост цен на газ и нефть. Признаки движения к деэскалации по линии Иран-Израиль чередуются с жесткими взаимными заявлениями, и пока неопределенность высока. Военная "премия" в ценах на нефть может расти и уменьшаться в зависимости от новостного фона",- добавляет Шепелев. "Ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов. Причин для сильного движение вверх или вниз на данный момент нет. Вероятно, этот диапазон будет актуален до конца августа. Ближе к заседанию ЦБ у рынка начнёт складываться понимание, каков будет дальнейший шаг регулятора. Уже исходя из него, сложится понятная траектория движения индекса Мосбиржи. На данный момент мы сохраняем позитивный взгляд на рынок. Ожидаем восстановления индекса Мосбиржи осенью", - рассказывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

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россия, российский рынок акций, биржевые торги, доллар, евро, юань