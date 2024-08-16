Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240816/lada-850936718.html
В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей
В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей - 16.08.2024, ПРАЙМ
В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей
На фоне недавнего повышения цен на продукцию АвтоВАЗа среди моделей Lada теперь есть всего три комплектации стоимость которых ниже одного миллиона рублей. Об... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:13+0300
2024-08-16T16:13+0300
экономика
авто
автоваз
lada
цены на легковые автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/83050/86/830508689_0:92:3478:2048_1920x0_80_0_0_a4cb6c9fa71767d2faaaf29aa9456ba6.jpg
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На фоне недавнего повышения цен на продукцию АвтоВАЗа среди моделей Lada теперь есть всего три комплектации стоимость которых ниже одного миллиона рублей. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".Ранее "АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada. Согласно данным обновленных прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя, версии Granta, Vesta и Niva подорожали в пределах 3,5%."Автостат" отметил, что у Granta осталось две комплектации стоимостью ниже одного миллиона рублей. Обе они относятся к седану (Standard и Classic’24). Первая (начальная) комплектация стоит 699 900 рублей, вторая – 931 000 рублей. Обе они не оборудованы кондиционером. В следующей версии (Classic’24 Кондиционер) данное устройство уже есть, но она стоит 1 012 000 рублей. Также менее одного миллиона рублей стоит внедорожник LADA Niva Legend. В стартовой комплектации Classic’24 модель стоит 981 000 рублей. Она тоже не оборудована кондиционером.Таким образом, сейчас среди всех машин Ladaосталось только три комплектации дешевле одного миллиона рублей, при этом в каждой из них отсутствует кондиционер.
https://1prime.ru/20240814/kombat-850884259.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83050/86/830508689_747:0:3478:2048_1920x0_80_0_0_6a43762b0b028e55907f8dfec295c0a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, автоваз, lada, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada, цены на легковые автомобили
16:13 16.08.2024
 
В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей

"Автостат": среди машин LADA осталось лишь три комплектации дешевле 1 млн рублей

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкПрезентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На фоне недавнего повышения цен на продукцию АвтоВАЗа среди моделей Lada теперь есть всего три комплектации стоимость которых ниже одного миллиона рублей. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".
Ранее "АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada. Согласно данным обновленных прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя, версии Granta, Vesta и Niva подорожали в пределах 3,5%.
"Автостат" отметил, что у Granta осталось две комплектации стоимостью ниже одного миллиона рублей. Обе они относятся к седану (Standard и Classic’24). Первая (начальная) комплектация стоит 699 900 рублей, вторая – 931 000 рублей. Обе они не оборудованы кондиционером. В следующей версии (Classic’24 Кондиционер) данное устройство уже есть, но она стоит 1 012 000 рублей.
Также менее одного миллиона рублей стоит внедорожник LADA Niva Legend. В стартовой комплектации Classic’24 модель стоит 981 000 рублей. Она тоже не оборудована кондиционером.
Таким образом, сейчас среди всех машин Ladaосталось только три комплектации дешевле одного миллиона рублей, при этом в каждой из них отсутствует кондиционер.
Небронированный автомобиль многоцелевого назначения Комбат - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны
14 августа, 15:55
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLadaцены на легковые автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала