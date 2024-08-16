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В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей

В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей - 16.08.2024, ПРАЙМ

В модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле миллиона рублей

На фоне недавнего повышения цен на продукцию АвтоВАЗа среди моделей Lada теперь есть всего три комплектации стоимость которых ниже одного миллиона рублей. Об... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:13+0300

2024-08-16T16:13+0300

2024-08-16T16:13+0300

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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На фоне недавнего повышения цен на продукцию АвтоВАЗа среди моделей Lada теперь есть всего три комплектации стоимость которых ниже одного миллиона рублей. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".Ранее "АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada. Согласно данным обновленных прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя, версии Granta, Vesta и Niva подорожали в пределах 3,5%."Автостат" отметил, что у Granta осталось две комплектации стоимостью ниже одного миллиона рублей. Обе они относятся к седану (Standard и Classic’24). Первая (начальная) комплектация стоит 699 900 рублей, вторая – 931 000 рублей. Обе они не оборудованы кондиционером. В следующей версии (Classic’24 Кондиционер) данное устройство уже есть, но она стоит 1 012 000 рублей. Также менее одного миллиона рублей стоит внедорожник LADA Niva Legend. В стартовой комплектации Classic’24 модель стоит 981 000 рублей. Она тоже не оборудована кондиционером.Таким образом, сейчас среди всех машин Ladaосталось только три комплектации дешевле одного миллиона рублей, при этом в каждой из них отсутствует кондиционер.

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авто, автоваз, lada, цены на легковые автомобили