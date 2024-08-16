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Мошенники начали активно использовать детей в схемах с банковскими картами - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Мошенники начали активно использовать детей в схемах с банковскими картами
Мошенники начали активно использовать детей в схемах с банковскими картами - 16.08.2024, ПРАЙМ
Мошенники начали активно использовать детей в схемах с банковскими картами
Мошенники начали активно использовать детей в махинациях с банковскими картами, схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, рассказал РИА... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T06:14+0300
2024-08-16T06:14+0300
мошенничество
мошенники
дети
банковские карты
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать детей в махинациях с банковскими картами, схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "В последнее время в России наблюдается тревожная тенденция - мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков", - рассказал Бийчук. По его словам, злоумышленники размещают в интернете объявления, обещающие высокое вознаграждение за несложную работу. В таких объявлениях часто указываются привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков. После отклика на объявление мошенники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту "услугу" ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения. Отмечается, что в некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты. "Мошенники создают целые сети так называемых "дропперов" из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности", - добавил он. В случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества Бийчук рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.
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мошенники, дети, банковские карты
Мошенничество, мошенники, дети, банковские карты
06:14 16.08.2024
 
Мошенники начали активно использовать детей в схемах с банковскими картами

МТС: мошенники начали активно использовать детей в схемах с банковскими картами

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать детей в махинациях с банковскими картами, схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"В последнее время в России наблюдается тревожная тенденция - мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков", - рассказал Бийчук.
По его словам, злоумышленники размещают в интернете объявления, обещающие высокое вознаграждение за несложную работу. В таких объявлениях часто указываются привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков. После отклика на объявление мошенники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту "услугу" ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения.
Отмечается, что в некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты.
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"Мошенники создают целые сети так называемых "дропперов" из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности", - добавил он.
В случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества Бийчук рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.
 
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