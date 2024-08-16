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В Госдуме назвали признаки мошенничества на маркетплейсах - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали признаки мошенничества на маркетплейсах
В Госдуме назвали признаки мошенничества на маркетплейсах - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали признаки мошенничества на маркетплейсах
Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T06:19+0300
2024-08-16T06:20+0300
мошенничество
маркетплейс
мошенничество
госдума
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть признаком мошенничества, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Чтобы не стать жертвой мошенников на маркетплейсе, важно следовать нескольким правилам. Во-первых, всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы от покупателей. Если у продавца мало отзывов или они негативные, стоит задуматься о целесообразности покупки у него", - сказал он. Он отметил, что мошенники часто предлагают товары по очень низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Если цена товара значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества, добавил депутат. "Также стоит изучить описание товара и проверить, соответствует ли оно действительности. Подозрительные описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман", - подчеркнул Немкин. Третьим важным шагом, по словам парламентария, является использование безопасных способов оплаты. "Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов, обходя платформу маркетплейса. Маркетплейсы обычно предлагают свои собственные системы оплаты, которые защищают покупателя в случае мошенничества", - рассказал депутат. Депутат призвал быть осторожным с личной информацией. "Не предоставляйте продавцам никаких личных данных, кроме тех, которые необходимы для доставки товара. Мошенники могут использовать полученную информацию для кражи личности или других незаконных действий. Следуя этим рекомендациям, вы значительно снизите риск стать жертвой мошенников на маркетплейсе и сможете совершать покупки с уверенностью", - отметил он.
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маркетплейс, мошенничество, госдума
Мошенничество, маркетплейс, мошенничество, Госдума
06:19 16.08.2024 (обновлено: 06:20 16.08.2024)
 
В Госдуме назвали признаки мошенничества на маркетплейсах

Депутат Немкин назвал признаки мошенников на маркетплейсах

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они негативные, а цена на товар значительно ниже рыночной и описание у него очень общее, то это может быть признаком мошенничества, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Чтобы не стать жертвой мошенников на маркетплейсе, важно следовать нескольким правилам. Во-первых, всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы от покупателей. Если у продавца мало отзывов или они негативные, стоит задуматься о целесообразности покупки у него", - сказал он.
Он отметил, что мошенники часто предлагают товары по очень низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Если цена товара значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества, добавил депутат.
"Также стоит изучить описание товара и проверить, соответствует ли оно действительности. Подозрительные описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман", - подчеркнул Немкин.
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Третьим важным шагом, по словам парламентария, является использование безопасных способов оплаты. "Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов, обходя платформу маркетплейса. Маркетплейсы обычно предлагают свои собственные системы оплаты, которые защищают покупателя в случае мошенничества", - рассказал депутат.
Депутат призвал быть осторожным с личной информацией. "Не предоставляйте продавцам никаких личных данных, кроме тех, которые необходимы для доставки товара. Мошенники могут использовать полученную информацию для кражи личности или других незаконных действий. Следуя этим рекомендациям, вы значительно снизите риск стать жертвой мошенников на маркетплейсе и сможете совершать покупки с уверенностью", - отметил он.
 
МошенничествомаркетплейсмошенничествоГосдума
 
 
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