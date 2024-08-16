https://1prime.ru/20240816/mvideo-850937360.html

"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций

"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций - 16.08.2024, ПРАЙМ

"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций

Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:34+0300

2024-08-16T16:34+0300

2024-08-16T16:34+0300

экономика

россия

м.видео-эльдорадо

https://cdnn.1prime.ru/img/83322/00/833220060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b47a697716ea069047e1116aecc02a6.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации эмитент собирал 14 августа. Первоначально группа ориентировала инвесторов на объем размещения 3 миллиарда рублей. Компания предложила инвесторам двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 425 базисных пунктов. Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео". Организаторами размещения выступили Газпромбанк и инвестбанк "Синары". Привлечённые в результате размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели группы. В результате состоявшегося размещения в настоящее время в обращении у компании находится три выпуска биржевых облигаций. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".

https://1prime.ru/20240809/obligatsii-850777843.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, м.видео-эльдорадо