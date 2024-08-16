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"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций - 16.08.2024, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций
Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:34+0300
2024-08-16T16:34+0300
2024-08-16T16:34+0300
экономика
россия
м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации эмитент собирал 14 августа. Первоначально группа ориентировала инвесторов на объем размещения 3 миллиарда рублей. Компания предложила инвесторам двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 425 базисных пунктов. Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео". Организаторами размещения выступили Газпромбанк и инвестбанк "Синары". Привлечённые в результате размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели группы. В результате состоявшегося размещения в настоящее время в обращении у компании находится три выпуска биржевых облигаций. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
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россия, м.видео-эльдорадо
Экономика, РОССИЯ, М.Видео-Эльдорадо
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций до 3,75 млрд рублей
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации эмитент собирал 14 августа. Первоначально группа ориентировала инвесторов на объем размещения 3 миллиарда рублей.
Компания предложила инвесторам двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 425 базисных пунктов.
Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео". Организаторами размещения выступили Газпромбанк и инвестбанк "Синары".
Привлечённые в результате размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели группы. В результате состоявшегося размещения в настоящее время в обращении у компании находится три выпуска биржевых облигаций.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
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