Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240816/mvideo-850937360.html
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций - 16.08.2024, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций
Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:34+0300
2024-08-16T16:34+0300
экономика
россия
м.видео-эльдорадо
https://cdnn.1prime.ru/img/83322/00/833220060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b47a697716ea069047e1116aecc02a6.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации эмитент собирал 14 августа. Первоначально группа ориентировала инвесторов на объем размещения 3 миллиарда рублей. Компания предложила инвесторам двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 425 базисных пунктов. Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео". Организаторами размещения выступили Газпромбанк и инвестбанк "Синары". Привлечённые в результате размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели группы. В результате состоявшегося размещения в настоящее время в обращении у компании находится три выпуска биржевых облигаций. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
https://1prime.ru/20240809/obligatsii-850777843.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83322/00/833220060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a5342f5c323b0d4373b5db54c1442590.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, м.видео-эльдорадо
Экономика, РОССИЯ, М.Видео-Эльдорадо
16:34 16.08.2024
 
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций

"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций до 3,75 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска магазина бытовой техники и электроники "М.Видео"
Вывеска магазина бытовой техники и электроники М.Видео - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 3,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации эмитент собирал 14 августа. Первоначально группа ориентировала инвесторов на объем размещения 3 миллиарда рублей.
Компания предложила инвесторам двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Купон по выпуску будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 425 базисных пунктов.
Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео". Организаторами размещения выступили Газпромбанк и инвестбанк "Синары".
Привлечённые в результате размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели группы. В результате состоявшегося размещения в настоящее время в обращении у компании находится три выпуска биржевых облигаций.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций
9 августа, 16:16
 
ЭкономикаРОССИЯМ.Видео-Эльдорадо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала