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Канада разрешила ВСУ использовать оружие на территории России - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Канада разрешила ВСУ использовать оружие на территории России
Канада разрешила ВСУ использовать оружие на территории России - 16.08.2024, ПРАЙМ
Канада разрешила ВСУ использовать оружие на территории России
Министерство обороны Канады разрешило Киеву использовать поставляемое вооружение на российской территории, передает канал СВС. Заявление министерства было... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:33+0300
2024-08-16T10:34+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Канады разрешило Киеву использовать поставляемое вооружение на российской территории, передает канал СВС. Заявление министерства было сделано сразу после атаки украинских войск на Курскую область, в которой пострадали в том числе мирные жители."Канада не ограничивает географически использование военной техники, которую мы передаем Украине", - следует из заявления ведомства. Телеканал, передавший сообщение, также утверждает, что о применении киевским режимом канадского оружия в ходе нападения на приграничные территории РФ неизвестно. При этом, однако, на видеоматериалах американского телеканала CNN запечатлен канадский БТР Roshel Senator. Николай Патрушев, помощник российского президента, ранее уточнял, что атака на Россию была одобрена НАТО и подготовлена совместно с западными партнерами Киева. Он также подчеркнул, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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всу, украина, россия, канада
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, КАНАДА
10:33 16.08.2024 (обновлено: 10:34 16.08.2024)
 
Канада разрешила ВСУ использовать оружие на территории России

CBC: МО Канады заявило, что Киев может использовать канадское оружие на территории РФ

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Канады разрешило Киеву использовать поставляемое вооружение на российской территории, передает канал СВС. Заявление министерства было сделано сразу после атаки украинских войск на Курскую область, в которой пострадали в том числе мирные жители.
"Канада не ограничивает географически использование военной техники, которую мы передаем Украине", - следует из заявления ведомства.
Телеканал, передавший сообщение, также утверждает, что о применении киевским режимом канадского оружия в ходе нападения на приграничные территории РФ неизвестно. При этом, однако, на видеоматериалах американского телеканала CNN запечатлен канадский БТР Roshel Senator.
Николай Патрушев, помощник российского президента, ранее уточнял, что атака на Россию была одобрена НАТО и подготовлена совместно с западными партнерами Киева. Он также подчеркнул, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область
09:57
ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.
Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯКАНАДА
 
 
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