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Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ
Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ
Пожилой мужчина Александр Григорьев, над которым издевались украинские военные в пригороде Суджи, до сих пор не найден, сообщил РИА Новости глава Суджанского... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:06+0300
2024-08-16T15:06+0300
россия
украина
курская область
всу
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пожилой мужчина Александр Григорьев, над которым издевались украинские военные в пригороде Суджи, до сих пор не найден, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев."Он не вышел на связь, родные не могут его отыскать. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что", — сказал Богачев.Кадры с издевательствами опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео военные в касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку". В Госдуме объявили награду за поимку "бандеровских недобитков" в пять миллионов рублей.
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россия, украина, курская область, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, Курская область, ВСУ
15:06 16.08.2024
 
Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ

Богачев: пенсионера, над которым издевались ВСУ, до сих пор ищут

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пожилой мужчина Александр Григорьев, над которым издевались украинские военные в пригороде Суджи, до сих пор не найден, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев.
"Он не вышел на связь, родные не могут его отыскать. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что", — сказал Богачев.
Кадры с издевательствами опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео военные в касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку". В Госдуме объявили награду за поимку "бандеровских недобитков" в пять миллионов рублей.
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РОССИЯУКРАИНАКурская областьВСУ
 
 
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