https://1prime.ru/20240816/pensioner-850934164.html

Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ

Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ

Волонтеры продолжают поиски пенсионера, ставшего жертвой издевательств ВСУ

Пожилой мужчина Александр Григорьев, над которым издевались украинские военные в пригороде Суджи, до сих пор не найден, сообщил РИА Новости глава Суджанского... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:06+0300

2024-08-16T15:06+0300

2024-08-16T15:06+0300

россия

украина

курская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пожилой мужчина Александр Григорьев, над которым издевались украинские военные в пригороде Суджи, до сих пор не найден, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев."Он не вышел на связь, родные не могут его отыскать. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что", — сказал Богачев.Кадры с издевательствами опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео военные в касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку". В Госдуме объявили награду за поимку "бандеровских недобитков" в пять миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240815/pensioner-850909269.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, курская область, всу