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В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером
В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером - 15.08.2024, ПРАЙМ
В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду за поимку украинских военных, которые издевались над пожилым жителем Курской области и снимали это на видео. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T15:26+0300
2024-08-15T15:26+0300
россия
украина
курская область
всу
сво
леонид слуцкий
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду за поимку украинских военных, которые издевались над пожилым жителем Курской области и снимали это на видео. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей", — написал политик.Кадры с издевательствами опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео военные в касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку".Пятнадцатого августа российские военные уничтожили группу из пятерых десантников штурмовой бригады ВСУ в районе села Борки Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Командование при нападении ставило перед своими войсками цель захватить стратегические объекты, а также удержать часть Белгородской области, рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
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россия, украина, курская область, всу, сво, леонид слуцкий
РОССИЯ, УКРАИНА, Курская область, ВСУ, СВО, Леонид Слуцкий
15:26 15.08.2024
 
В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером

Слуцкий пообещал 5 млн рублей за поимку военных ВСУ, глумившихся над курянином

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду за поимку украинских военных, которые издевались над пожилым жителем Курской области и снимали это на видео. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей", — написал политик.
Кадры с издевательствами опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео военные в касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку".
Пятнадцатого августа российские военные уничтожили группу из пятерых десантников штурмовой бригады ВСУ в районе села Борки Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Командование при нападении ставило перед своими войсками цель захватить стратегические объекты, а также удержать часть Белгородской области, рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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РОССИЯУКРАИНАКурская областьВСУСВОЛеонид Слуцкий
 
 
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