https://1prime.ru/20240815/pensioner-850909269.html

В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером

В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером - 15.08.2024, ПРАЙМ

В России объявили награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду за поимку украинских военных, которые издевались над пожилым жителем Курской области и снимали это на видео. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:26+0300

2024-08-15T15:26+0300

2024-08-15T15:26+0300

россия

украина

курская область

всу

сво

леонид слуцкий

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265339_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_392fdfa6c40a60d4bf72ef2726ad0f48.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду за поимку украинских военных, которые издевались над пожилым жителем Курской области и снимали это на видео. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей", — написал политик.Кадры с издевательствами опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео военные в касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину "русским Иваном" и говорили ему "идти пить водку".Пятнадцатого августа российские военные уничтожили группу из пятерых десантников штурмовой бригады ВСУ в районе села Борки Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Командование при нападении ставило перед своими войсками цель захватить стратегические объекты, а также удержать часть Белгородской области, рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

https://1prime.ru/20240815/svo-850898418.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, курская область, всу, сво, леонид слуцкий