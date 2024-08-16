https://1prime.ru/20240816/rubl-850942166.html

Курс рубля к юаню остается в умеренном минусе

Курс рубля к юаню остается в умеренном минусе - 16.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню остается в умеренном минусе

остается в умеренном минусе

2024-08-16T19:37+0300

2024-08-16T19:37+0300

2024-08-16T19:37+0300

китайский юань

биржевые торги

курсы валют

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03c86a757a6faeb66921ce5c5275533f.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 12,07 рубля. За неделю китайская валюта выросла на 19 копеек. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дешевеет на 1,33%, до 79,95 доллара за баррель. РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ Курс юаня в пятницу вырос на 0,35%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,86-12 рублей, за неделю - в диапазоне 11,82-12,13 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 115 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль после негативного старта некоторое время активно дешевел к юаню, который немного не дошел до двухмесячной вершины, установленной в среду. Затем российская валюта стала возвращать утраченные позиции, но пока остается в умеренном минусе. Поддержку рублю уже может оказывать фактор налогового периода. Хотя пик фискальных платежей приходится на 28 августа, все больше компаний будет продавать для этих целей иностранную валюту", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Он отмечает, что при этом спрос на инвалюту может оставаться повышенным как из-за постепенного восстановления импорта, так и под воздействием выхода нерезидентов из рублевых активов по мере приближения 12 октября, когда заканчивается срок лицензии Минфина США на завершение операций с Мосбиржей и НКЦ. "Динамика курса рубля характеризовалась повышенной волатильностью. Пик ослабления национальной валюты к доллару США пришелся на вторник, когда официальный курс доллара впервые с конца апреля был установлен выше отметки 92,5 руб. Резкое снижение курса рубля оказалось временным и, вероятно, было вызвано геополитическими факторами", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на пятницу будет диапазон 12,3-12,8 рубля, доллар США может торговаться в интервале 88-91 рубль, евро - в коридоре 97-100 рублей. "Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю – 11,8-12,1 рубля, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 87-89 рублей. С одной стороны, рубль может получать локальную поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду и базовую – от относительно комфортных цен на нефть и газ и высоких ставок в экономике", - говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что с другой стороны, процесс адаптации импортерами товарно-денежных связей продолжается, и с ним восстанавливается спрос на иностранную валюту и кроме того, геополитический негатив может продолжать создавать почву для оттока капитала. "На следующей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рублей, биржевой курс юаня – около 12 рублей. Также в 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду", - считает Кравченко.

https://1prime.ru/20240816/rynok-850941961.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, курсы валют, юань, мосбиржа