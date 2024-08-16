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"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию, на общую сумму 752 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:43+0300
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2024-08-16T18:43+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию, на общую сумму 752 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 млрд рублей (33,3 рубля на одну акцию) – это 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка", - говорится в сообщении банка. Половину этой суммы – 376 миллиардов рублей – получило государство как контролирующий акционер "Сбера". Вторую половину банк выплатил инвесторам и частным акционерам, которых более 1,8 миллиона. "Мы направили акционерам рекордные дивиденды за 2023 год. Наши акционеры ценят стабильность выплат, которые позволяют им строить планы на будущее. Многие из них реинвестируют дивиденды в акции Сбербанка, что подтверждает высокий уровень доверия инвесторов. Мы продолжаем создавать для акционеров стоимость, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2024 года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы" Сбербанка Тараса Скворцова. Дивиденды за 2023 год были утверждены акционерами Сбербанка на годовом собрании в июне.
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банки, сбербанк, выплата дивидендов
Экономика, Банки, Сбербанк, выплата дивидендов
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год
"Сбер" завершил выплату рекордных 752 миллиарда рублей дивидендов за 2023 год
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию, на общую сумму 752 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 млрд рублей (33,3 рубля на одну акцию) – это 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка", - говорится в сообщении банка.
Половину этой суммы – 376 миллиардов рублей – получило государство как контролирующий акционер "Сбера". Вторую половину банк выплатил инвесторам и частным акционерам, которых более 1,8 миллиона.
"Мы направили акционерам рекордные дивиденды за 2023 год. Наши акционеры ценят стабильность выплат, которые позволяют им строить планы на будущее. Многие из них реинвестируют дивиденды в акции Сбербанка, что подтверждает высокий уровень доверия инвесторов. Мы продолжаем создавать для акционеров стоимость, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2024 года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы" Сбербанка Тараса Скворцова.
Дивиденды за 2023 год были утверждены акционерами Сбербанка на годовом собрании в июне.
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