Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240816/sber-850940687.html
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию, на общую сумму 752 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:43+0300
2024-08-16T18:43+0300
экономика
банки
сбербанк
выплата дивидендов
https://cdnn.1prime.ru/img/83803/62/838036200_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_634ca57ab9533f55c0fc7d40efdbe21f.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию, на общую сумму 752 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 млрд рублей (33,3 рубля на одну акцию) ­– это 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка", - говорится в сообщении банка. Половину этой суммы – 376 миллиардов рублей – получило государство как контролирующий акционер "Сбера". Вторую половину банк выплатил инвесторам и частным акционерам, которых более 1,8 миллиона. "Мы направили акционерам рекордные дивиденды за 2023 год. Наши акционеры ценят стабильность выплат, которые позволяют им строить планы на будущее. Многие из них реинвестируют дивиденды в акции Сбербанка, что подтверждает высокий уровень доверия инвесторов. Мы продолжаем создавать для акционеров стоимость, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2024 года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы" Сбербанка Тараса Скворцова. Дивиденды за 2023 год были утверждены акционерами Сбербанка на годовом собрании в июне.
https://1prime.ru/20240815/sberbank-850901407.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83803/62/838036200_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_e76adb03315413e280bb824cdaa9d3d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, сбербанк, выплата дивидендов
Экономика, Банки, Сбербанк, выплата дивидендов
18:43 16.08.2024
 
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год

"Сбер" завершил выплату рекордных 752 миллиарда рублей дивидендов за 2023 год

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2022"
Международная промышленная выставка Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию, на общую сумму 752 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Сбер" завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 млрд рублей (33,3 рубля на одну акцию) ­– это 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка", - говорится в сообщении банка.
Половину этой суммы – 376 миллиардов рублей – получило государство как контролирующий акционер "Сбера". Вторую половину банк выплатил инвесторам и частным акционерам, которых более 1,8 миллиона.
"Мы направили акционерам рекордные дивиденды за 2023 год. Наши акционеры ценят стабильность выплат, которые позволяют им строить планы на будущее. Многие из них реинвестируют дивиденды в акции Сбербанка, что подтверждает высокий уровень доверия инвесторов. Мы продолжаем создавать для акционеров стоимость, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2024 года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы" Сбербанка Тараса Скворцова.
Дивиденды за 2023 год были утверждены акционерами Сбербанка на годовом собрании в июне.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
"Сбер" назвал пять слов, по которым можно определить звонящего мошенника
Вчера, 11:11
 
ЭкономикаБанкиСбербанквыплата дивидендов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала