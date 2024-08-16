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"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Действия украинского командования в Курской области полностью нелогичны, так как они способствуют увеличению потерь и так уменьшающейся армии, рассказал эксперт | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:42+0300

2024-08-16T16:42+0300

2024-08-16T16:42+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Действия украинского командования в Курской области полностью нелогичны, так как они способствуют увеличению потерь и так уменьшающейся армии, рассказал эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн в беседе с изданием Responsible Statecraft."Можно задать законные вопросы относительно целесообразности нового наступления. Потери для атакующей стороны неизбежно высоки, особенно в обстоятельствах, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи", — подчеркнул Голдштейн.Он убежден, что атака на российскую территорию в значительной мере ослабила защиту остальных направлений, на которых российская армия теперь может получить весомое преимущество. Голдштейн заключил, что этот шаг киевского режима поспособствует еще большей эскалации.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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всу, украина, россия