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В Гааге призвали к экстренным дебатам о роли Киева во взрыве "Севпотоков"
В Гааге призвали к экстренным дебатам о роли Киева во взрыве "Севпотоков" - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Гааге призвали к экстренным дебатам о роли Киева во взрыве "Севпотоков"
Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде предложил всем фракциям поддержать идею экстренных дебатов в парламенте из-за... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:59+0300
2024-08-16T13:59+0300
2024-08-16T13:59+0300
нидерланды
украина
киев
владимир зеленский
северные потоки
теракт на "северных потоках"
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде предложил всем фракциям поддержать идею экстренных дебатов в парламенте из-за сообщений о роли официального Киева в теракте на "Северных потоках"."Новость о причастности Зеленского к саботажу дает основание по-новому взглянуть на продолжающуюся войну на Украине, особенно на нашу военную и финансовую поддержку Киева", - написал Боде в соцсети Х в пятницу.Днем ранее бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг обратился к немецкому правительству с требованием отреагировать на подрыв "Северных потоков".Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.
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нидерланды, украина, киев, владимир зеленский, северные потоки, теракт на "северных потоках"
НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Северные потоки, теракт на "Северных потоках"
В Гааге призвали к экстренным дебатам о роли Киева во взрыве "Севпотоков"
Тьерри Боде призвал к дебатам в парламенте из-за роли Киева в ЧП с "Севпотоками"