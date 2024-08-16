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Патрушев объяснил, что толкнуло ВСУ на операцию в Курской области
Патрушев объяснил, что толкнуло ВСУ на операцию в Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
Патрушев объяснил, что толкнуло ВСУ на операцию в Курской области
Помощник президента России Николай Патрушев в беседе с "Известиями" объяснил, что толкнуло Вооруженные силы Украины на нападение на Курскую область. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T05:21+0300
2024-08-16T05:21+0300
2024-08-16T05:23+0300
спецоперация на украине
николай патрушев
курская область
всу
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев в беседе с "Известиями" объяснил, что толкнуло Вооруженные силы Украины на нападение на Курскую область. "Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", - заявил помощник президента.Вместе с тем он отметил, что ВСУ спланировали атаку на Курскую область при участии НАТО и спецслужб Запада."Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", - добавил Патрушев.
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николай патрушев, курская область, всу
Спецоперация на Украине, Николай Патрушев, Курская область, ВСУ
Патрушев объяснил, что толкнуло ВСУ на операцию в Курской области
Патрушев: нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием краха
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев в беседе с "Известиями" объяснил, что толкнуло Вооруженные силы Украины на нападение на Курскую область.
"Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", - заявил помощник президента.
Вместе с тем он отметил, что ВСУ спланировали атаку на Курскую область при участии НАТО и спецслужб Запада.
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области
"Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", - добавил Патрушев.