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Патрушев объяснил, что толкнуло ВСУ на операцию в Курской области

Патрушев объяснил, что толкнуло ВСУ на операцию в Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ

Патрушев объяснил, что толкнуло ВСУ на операцию в Курской области

Помощник президента России Николай Патрушев в беседе с "Известиями" объяснил, что толкнуло Вооруженные силы Украины на нападение на Курскую область. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T05:21+0300

2024-08-16T05:21+0300

2024-08-16T05:23+0300

спецоперация на украине

николай патрушев

курская область

всу

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев в беседе с "Известиями" объяснил, что толкнуло Вооруженные силы Украины на нападение на Курскую область. "Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", - заявил помощник президента.Вместе с тем он отметил, что ВСУ спланировали атаку на Курскую область при участии НАТО и спецслужб Запада."Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", - добавил Патрушев.

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николай патрушев, курская область, всу