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ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ

ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ

В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T07:16+0300

2024-08-16T07:16+0300

2024-08-16T07:16+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

уничтожение

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КУРСК, 16 авг - ПРАЙМ. В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ. По его данным, "в районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением". В результате группа украинских десантников была уничтожена, - отметил представитель силового ведомства.

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курская область, всу, уничтожение