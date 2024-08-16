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ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ
В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T07:16+0300
2024-08-16T07:16+0300
2024-08-16T07:16+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
уничтожение
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КУРСК, 16 авг - ПРАЙМ. В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ. По его данным, "в районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением". В результате группа украинских десантников была уничтожена, - отметил представитель силового ведомства.
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курская область, всу, уничтожение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, Уничтожение
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ
Силовик РФ: в стрелковом бою в Курской области уничтожены шесть десантников ВСУ
КУРСК, 16 авг - ПРАЙМ. В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ.
По его данным, "в районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением".
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В результате группа украинских десантников была уничтожена, - отметил представитель силового ведомства.