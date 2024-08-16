Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240816/svo-850921802.html
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ
В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T07:16+0300
2024-08-16T07:16+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
уничтожение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
КУРСК, 16 авг - ПРАЙМ. В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ. По его данным, "в районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением". В результате группа украинских десантников была уничтожена, - отметил представитель силового ведомства.
https://1prime.ru/20240815/alaudinov-850918043.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курская область, всу, уничтожение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, Уничтожение
07:16 16.08.2024
 
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ

Силовик РФ: в стрелковом бою в Курской области уничтожены шесть десантников ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУРСК, 16 авг - ПРАЙМ. В Курской области были ликвидированы шесть десантников Вооруженных сил Украины, сообщил представитель силового ведомства РФ.
По его данным, "в районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением".
Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 21:16
В результате группа украинских десантников была уничтожена, - отметил представитель силового ведомства.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУУничтожение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала