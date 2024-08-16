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В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском
В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском - 16.08.2024, ПРАЙМ
В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском
Американский военный аналитик Марк Слебода спрогнозировал в беседе с обозревателем Рейчел Блевинс, как завершится конфликт на Украине. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T08:43+0300
2024-08-16T08:43+0300
2024-08-16T08:45+0300
спецоперация на украине
сво
завершение
прогноз
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Американский военный аналитик Марк Слебода спрогнозировал в беседе с обозревателем Рейчел Блевинс, как завершится конфликт на Украине."Этот конфликт не закончится переговорами. Все решится на поле боя, взятием Киева", - заявил эксперт.При этом он подчеркнул, что "нельзя вести переговоры с людьми, которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции".Как считает Слебода, планы украинцев в Курской области целиком и полностью провалились. И если киевский режим рассчитывал заработать на этой авантюре какие-то политические очки, то он, по убеждению американского аналитика, допустил серьезную ошибку.
https://1prime.ru/20240814/konflikt-850874730.html
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сво, завершение, прогноз
Спецоперация на Украине, СВО, завершение, прогноз
В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском
Эксперт Слебода: РФ не пойдет на переговоры с Киевом из-за атаки ВСУ под Курском
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ.
Американский военный аналитик Марк Слебода спрогнозировал в беседе
с обозревателем Рейчел Блевинс, как завершится конфликт на Украине.
"Этот конфликт не закончится переговорами. Все решится на поле боя, взятием Киева", - заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что "нельзя вести переговоры с людьми, которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции".
Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам
Как считает Слебода, планы украинцев в Курской области целиком и полностью провалились. И если киевский режим рассчитывал заработать на этой авантюре какие-то политические очки, то он, по убеждению американского аналитика, допустил серьезную ошибку.