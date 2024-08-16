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Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область

Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область - 16.08.2024, ПРАЙМ

Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область

Киев получил одобрение Североатлантического альянса на проведение операции в Курской области, утверждает в публикации в соцсети Х лидер британской партии... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T09:57+0300

2024-08-16T09:57+0300

2024-08-16T10:03+0300

спецоперация на украине

нато

курская область

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Киев получил одобрение Североатлантического альянса на проведение операции в Курской области, утверждает в публикации в соцсети Х лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен.По его словам, атака ВСУ на российский регион "была одобренной НАТО обреченной попыткой захватить Курскую атомную электростанцию".Планы Зеленского провалились, констатировал британский политик, после чего отметил, что сегодня подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области попали в окружение, а российские войска успешно зачищают свою территорию от противника.Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские подразделения планировали до 11 августа захватить Курскую АЭС, но этот замысел провалился.

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нато, курская область, экспертное мнение