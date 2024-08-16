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Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область
Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область - 16.08.2024, ПРАЙМ
Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область
Киев получил одобрение Североатлантического альянса на проведение операции в Курской области, утверждает в публикации в соцсети Х лидер британской партии... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:57+0300
2024-08-16T09:57+0300
2024-08-16T10:03+0300
спецоперация на украине
нато
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Киев получил одобрение Североатлантического альянса на проведение операции в Курской области, утверждает в публикации в соцсети Х лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен.По его словам, атака ВСУ на российский регион "была одобренной НАТО обреченной попыткой захватить Курскую атомную электростанцию".Планы Зеленского провалились, констатировал британский политик, после чего отметил, что сегодня подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области попали в окружение, а российские войска успешно зачищают свою территорию от противника.Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские подразделения планировали до 11 августа захватить Курскую АЭС, но этот замысел провалился.
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нато, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, НАТО, Курская область, экспертное мнение
Британский политик раскрыл связь НАТО с атакой на Курскую область
Политик Куртен: ВСУ решились на операцию в Курской области с одобрения НАТО
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ.
Киев получил одобрение Североатлантического альянса на проведение операции в Курской области, утверждает в публикации в соцсети Х
лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен.
По его словам, атака ВСУ на российский регион "была одобренной НАТО обреченной попыткой захватить Курскую атомную электростанцию".
Планы Зеленского провалились, констатировал британский политик, после чего отметил, что сегодня подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области попали в окружение, а российские войска успешно зачищают свою территорию от противника.
В США спрогнозировали, как закончится СВО после атаки ВСУ под Курском
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские подразделения планировали до 11 августа захватить Курскую АЭС, но этот замысел провалился.