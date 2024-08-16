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ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар - 16.08.2024, ПРАЙМ
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ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар
ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар - 16.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар
Вооруженные силы Украины нанесли удар по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:54+0300
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происшествия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли удар по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что результате прямого попадания ВСУ в "Галактику", единственный крупный магазин в Петровском районе, возник сильный пожар. Кроме того, в районе гипермаркета всегда находится большое количество покупателей, что может говорить о вероятных жертвах среди гражданского населения.Также сообщается, что во время обстрела со стороны ВСУ повреждения получили жилые дома и больница №14.
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россия, донецк, всу
Происшествия, РОССИЯ, Донецк, ВСУ
13:54 16.08.2024 (обновлено: 13:55 16.08.2024)
 
ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар

РИА Новости: ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке в разгар дня, начался пожар

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли удар по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что результате прямого попадания ВСУ в "Галактику", единственный крупный магазин в Петровском районе, возник сильный пожар. Кроме того, в районе гипермаркета всегда находится большое количество покупателей, что может говорить о вероятных жертвах среди гражданского населения.
Также сообщается, что во время обстрела со стороны ВСУ повреждения получили жилые дома и больница №14.
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