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ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар

ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар - 16.08.2024, ПРАЙМ

ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар

Вооруженные силы Украины нанесли удар по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:54+0300

2024-08-16T13:54+0300

2024-08-16T13:55+0300

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины нанесли удар по крупному гипермаркету "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что результате прямого попадания ВСУ в "Галактику", единственный крупный магазин в Петровском районе, возник сильный пожар. Кроме того, в районе гипермаркета всегда находится большое количество покупателей, что может говорить о вероятных жертвах среди гражданского населения.Также сообщается, что во время обстрела со стороны ВСУ повреждения получили жилые дома и больница №14.

https://1prime.ru/20240816/vsu-850925946.html

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россия, донецк, всу