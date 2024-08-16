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Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ

Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ - 16.08.2024, ПРАЙМ

Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ

В период с мая по июнь текущего года Россия нарастила экспорт энергетического угля по морю на 27% до 37,3 млн тонн, рассказали в издании "Коммерсантъ" со... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T12:39+0300

2024-08-16T12:39+0300

2024-08-16T12:45+0300

энергетика

уголь

экспорт

угольная отрасль

россия

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В период с мая по июнь текущего года Россия нарастила экспорт энергетического угля по морю на 27% до 37,3 млн тонн, рассказали в издании "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Platts.Эксперты подчеркнули, что увеличение отгрузок может быть связано с увеличением объемов импорта угля партнерами из Азиатско-Тихоокеанского и Средиземноморского регионов. Влияние оказало также снижение экспортных пошлин в России.Высокий спрос на энергоноситель в Китае, Японии, Южной Корее, Тайване и Индии обусловлен аномальной жарой в регионах. В Platts объяснили, что это стало причиной наращивания импорта ресурса для обеспечения работы систем охлаждения. Одновременно с этим государства сократили закупки угля в альтернативных источниках.Ранее, в октябре 2023 года. правительство ввело курсовые пошлины для компаний угледобывающей промышленности. С 1 мая по 31 августа действие указа было приостановлено для поддержки угольной отрасли.

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уголь, экспорт, угольная отрасль, россия