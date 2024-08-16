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Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ
Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ - 16.08.2024, ПРАЙМ
Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ
В период с мая по июнь текущего года Россия нарастила экспорт энергетического угля по морю на 27% до 37,3 млн тонн, рассказали в издании "Коммерсантъ" со... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:39+0300
2024-08-16T12:45+0300
энергетика
уголь
экспорт
угольная отрасль
россия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В период с мая по июнь текущего года Россия нарастила экспорт энергетического угля по морю на 27% до 37,3 млн тонн, рассказали в издании "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Platts.Эксперты подчеркнули, что увеличение отгрузок может быть связано с увеличением объемов импорта угля партнерами из Азиатско-Тихоокеанского и Средиземноморского регионов. Влияние оказало также снижение экспортных пошлин в России.Высокий спрос на энергоноситель в Китае, Японии, Южной Корее, Тайване и Индии обусловлен аномальной жарой в регионах. В Platts объяснили, что это стало причиной наращивания импорта ресурса для обеспечения работы систем охлаждения. Одновременно с этим государства сократили закупки угля в альтернативных источниках.Ранее, в октябре 2023 года. правительство ввело курсовые пошлины для компаний угледобывающей промышленности. С 1 мая по 31 августа действие указа было приостановлено для поддержки угольной отрасли.
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уголь, экспорт, угольная отрасль, россия
Энергетика, уголь, экспорт, угольная отрасль, РОССИЯ
12:39 16.08.2024 (обновлено: 12:45 16.08.2024)
 
Россия за два месяца нарастила морской экспорт угля, пишут СМИ

Platts: Россия увеличила морской экспорт энергетического угля в мае-июне на 27%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В период с мая по июнь текущего года Россия нарастила экспорт энергетического угля по морю на 27% до 37,3 млн тонн, рассказали в издании "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Platts.
Эксперты подчеркнули, что увеличение отгрузок может быть связано с увеличением объемов импорта угля партнерами из Азиатско-Тихоокеанского и Средиземноморского регионов. Влияние оказало также снижение экспортных пошлин в России.
Высокий спрос на энергоноситель в Китае, Японии, Южной Корее, Тайване и Индии обусловлен аномальной жарой в регионах. В Platts объяснили, что это стало причиной наращивания импорта ресурса для обеспечения работы систем охлаждения. Одновременно с этим государства сократили закупки угля в альтернативных источниках.
Ранее, в октябре 2023 года. правительство ввело курсовые пошлины для компаний угледобывающей промышленности. С 1 мая по 31 августа действие указа было приостановлено для поддержки угольной отрасли.
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Энергетикаугольэкспортугольная отрасльРОССИЯ
 
 
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