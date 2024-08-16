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ВС России ударили по бойцам ВСУ, готовившимся к отправке в Курскую область
ВС России ударили по бойцам ВСУ, готовившимся к отправке в Курскую область - 16.08.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по бойцам ВСУ, готовившимся к отправке в Курскую область
В Кривом Роге нанесены удары по складам, технике и личному составу ВСУ, которые готовились к отправке на передовую в Курскую область. Об этом агентству РИА... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:55+0300
2024-08-16T10:55+0300
2024-08-16T10:55+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В Кривом Роге нанесены удары по складам, технике и личному составу ВСУ, которые готовились к отправке на передовую в Курскую область. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вначале один мощный, затем много мелких, видимо сильная детонация. Потом всё повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", - сообщил Лебедев.Согласно свидетельствам жителей, ночью были слышны два взрыва, возможно, от "Искандера-М". После первого взрыва на место происшествия прибыли машины скорой помощи.Лебедев также сообщил о поражении склада с боеприпасами и эшелона с военной техникой. Личный состав также пострадал, заключил он.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
ВС России ударили по бойцам ВСУ, готовившимся к отправке в Курскую область
Подполье: российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В Кривом Роге нанесены удары по складам, технике и личному составу ВСУ, которые готовились к отправке на передовую в Курскую область. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вначале один мощный, затем много мелких, видимо сильная детонация. Потом всё повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", - сообщил Лебедев.
Согласно свидетельствам жителей, ночью были слышны два взрыва, возможно, от "Искандера-М". После первого взрыва на место происшествия прибыли машины скорой помощи.
Лебедев также сообщил о поражении склада с боеприпасами и эшелона с военной техникой. Личный состав также пострадал, заключил он.
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