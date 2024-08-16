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Жгут машины и дезертируют. На Украине сопротивление призыву достигло апогея - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Жгут машины и дезертируют. На Украине сопротивление призыву достигло апогея
Жгут машины и дезертируют. На Украине сопротивление призыву достигло апогея - 16.08.2024, ПРАЙМ
Жгут машины и дезертируют. На Украине сопротивление призыву достигло апогея
Среди украинского населения растет уровень напряженности в связи с все более жестокой политикой верхушки в отношении воинской обязанности. Подростки атакуют... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:04+0300
2024-08-16T12:04+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
запад
солдаты
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Среди украинского населения растет уровень напряженности в связи с все более жестокой политикой верхушки в отношении воинской обязанности. Подростки атакуют военные автомобили, жители митингуют против призыва, а правительство игнорирует бесчеловечные меры командиров, сообщает издание Al Mayadeen.Правоохранительные органы Украины все чаще сообщают о случаях поджога военной техники. Как правило, в этом замешаны подростки от 12 до 18 лет, рассказал губернатор Харьковской области Олег Синегубов.В ответ на действия молодых людей Олег Романов, командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, ранее бывшей полком "Азов"*, разрешил своим подопечным расстреливать всех причастных на месте. Таким образом, один из командиров регулярного подразделения ВСУ на официальном уровне допустил применение смертной казни, несмотря на запрет этой меры наказания Конституцией государства.Подобные акции протеста, однако, происходят не просто так. Украинцы идут на беспрецедентные меры для защиты от насильственной мобилизации. Так, все чаще органы фиксируют организацию митингов и иных выступлений с требованием вернуть мобилизованных. Один из последних случаев произошел в начале августа в городе Ковель.Киевский режим обвиняет всех участников в "работе на Россию", обещая наказать. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко прокомментировал ситуацию: "события в Ковеле ожидаемо логичны. Партия мира, растущая в народе, голосует против вооруженного конфликта ногами".Эксперты уверены - мобилизацию на Украине уже можно считать провалившейся, потому что, несмотря на предпринимаемые Зеленским меры, растет лишь количество желающих покинуть государство с жестокими ограничениями и разрушенной экономикой.Полный текст читайте на ИноСМИ* Запрещенная в России террористическая организация
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всу, насильственная мобилизация на украине, запад, солдаты
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, ЗАПАД, солдаты
12:04 16.08.2024
 
Жгут машины и дезертируют. На Украине сопротивление призыву достигло апогея

Al Mayadeen: украинцы жгут военные машины в знак протеста против призыва

© РИА Новости . Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкДорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Среди украинского населения растет уровень напряженности в связи с все более жестокой политикой верхушки в отношении воинской обязанности. Подростки атакуют военные автомобили, жители митингуют против призыва, а правительство игнорирует бесчеловечные меры командиров, сообщает издание Al Mayadeen.
Правоохранительные органы Украины все чаще сообщают о случаях поджога военной техники. Как правило, в этом замешаны подростки от 12 до 18 лет, рассказал губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
В ответ на действия молодых людей Олег Романов, командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, ранее бывшей полком "Азов"*, разрешил своим подопечным расстреливать всех причастных на месте. Таким образом, один из командиров регулярного подразделения ВСУ на официальном уровне допустил применение смертной казни, несмотря на запрет этой меры наказания Конституцией государства.
Подобные акции протеста, однако, происходят не просто так. Украинцы идут на беспрецедентные меры для защиты от насильственной мобилизации. Так, все чаще органы фиксируют организацию митингов и иных выступлений с требованием вернуть мобилизованных. Один из последних случаев произошел в начале августа в городе Ковель.
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
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Киевский режим обвиняет всех участников в "работе на Россию", обещая наказать. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко прокомментировал ситуацию: "события в Ковеле ожидаемо логичны. Партия мира, растущая в народе, голосует против вооруженного конфликта ногами".
Эксперты уверены - мобилизацию на Украине уже можно считать провалившейся, потому что, несмотря на предпринимаемые Зеленским меры, растет лишь количество желающих покинуть государство с жестокими ограничениями и разрушенной экономикой.
Полный текст читайте на ИноСМИ
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на УкраинеЗАПАДсолдаты
 
 
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