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"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском - 16.08.2024, ПРАЙМ
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
Украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области. Таким мнением с каналом Welt поделился полковник... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:10+0300
2024-08-16T12:10+0300
2024-08-16T12:10+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области. Таким мнением с каналом Welt поделился полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер."Мы увидим это в ближайшие 2-3 недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться (для ВСУ. — Прим. ред.), или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?" — рассказал он в интервью.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
Полковник Рихтер: в ближайшие пару недель ВСУ будут полностью отброшены назад
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области. Таким мнением с каналом Welt поделился
полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.
"Мы увидим это в ближайшие 2-3 недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться (для ВСУ. — Прим. ред.), или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?" — рассказал он в интервью.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Канада разрешила ВСУ использовать оружие на территории России