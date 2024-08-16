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"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском - 16.08.2024, ПРАЙМ
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"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском - 16.08.2024, ПРАЙМ
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
Украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области. Таким мнением с каналом Welt поделился полковник... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:10+0300
2024-08-16T12:10+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области. Таким мнением с каналом Welt поделился полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер."Мы увидим это в ближайшие 2-3 недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться (для ВСУ. — Прим. ред.), или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?" — рассказал он в интервью.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240816/oruzhie-850925577.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
12:10 16.08.2024
 
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском

Полковник Рихтер: в ближайшие пару недель ВСУ будут полностью отброшены назад

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области. Таким мнением с каналом Welt поделился полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.
"Мы увидим это в ближайшие 2-3 недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться (для ВСУ. — Прим. ред.), или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?" — рассказал он в интервью.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Флаг Канады, Оттава
Канада разрешила ВСУ использовать оружие на территории России
10:33
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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