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"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240816/vsu-850938479.html
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:58+0300
2024-08-16T17:13+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — подчеркнул Макговерн.Эксперт также уточнил, что неудачи ВСУ на приграничных российских территориях и в Донбассе негативно скажутся на репутации главы киевского режима. В связи с этим не исключен сценарий его замещения.Экс-аналитик убежден, что Владимир Зеленский не сможет сохранить свое влияние, так как он уже успел совершить много ошибок.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.
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всу, украина, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ДОНБАСС
16:58 16.08.2024 (обновлено: 17:13 16.08.2024)
 
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

Макговерн: вторжение ВСУ в Курскую область ослабит их позиции в Донбассе

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — подчеркнул Макговерн.
Эксперт также уточнил, что неудачи ВСУ на приграничных российских территориях и в Донбассе негативно скажутся на репутации главы киевского режима. В связи с этим не исключен сценарий его замещения.
Экс-аналитик убежден, что Владимир Зеленский не сможет сохранить свое влияние, так как он уже успел совершить много ошибок.
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
16:42
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАДОНБАСС
 
 
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