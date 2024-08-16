https://1prime.ru/20240816/vsu-850938479.html
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:58+0300
2024-08-16T16:58+0300
2024-08-16T17:13+0300
спецоперация на украине
всу
украина
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0b/850810056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bc6dcc9f408997afb5d15bb9b54b278.jpg
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — подчеркнул Макговерн.Эксперт также уточнил, что неудачи ВСУ на приграничных российских территориях и в Донбассе негативно скажутся на репутации главы киевского режима. В связи с этим не исключен сценарий его замещения.Экс-аналитик убежден, что Владимир Зеленский не сможет сохранить свое влияние, так как он уже успел совершить много ошибок.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.
https://1prime.ru/20240816/ssha-850937818.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0b/850810056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_faff0c50d146d43a882e954a218bff4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ДОНБАСС
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Макговерн: вторжение ВСУ в Курскую область ослабит их позиции в Донбассе
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ.
Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — подчеркнул Макговерн.
Эксперт также уточнил, что неудачи ВСУ на приграничных российских территориях и в Донбассе негативно скажутся на репутации главы киевского режима. В связи с этим не исключен сценарий его замещения.
Экс-аналитик убежден, что Владимир Зеленский не сможет сохранить свое влияние, так как он уже успел совершить много ошибок.
"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.