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"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:58+0300

2024-08-16T16:58+0300

2024-08-16T17:13+0300

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всу

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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Результатом атаки ВСУ на Курскую область станет успешное продвижение российской армии в Донбассе, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — подчеркнул Макговерн.Эксперт также уточнил, что неудачи ВСУ на приграничных российских территориях и в Донбассе негативно скажутся на репутации главы киевского режима. В связи с этим не исключен сценарий его замещения.Экс-аналитик убежден, что Владимир Зеленский не сможет сохранить свое влияние, так как он уже успел совершить много ошибок.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.

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всу, украина, донбасс