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Курс юаня в начале торгов 16 августа перешел к небольшому росту
Курс юаня в начале торгов 16 августа перешел к небольшому росту - 16.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов 16 августа перешел к небольшому росту
Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,99 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:11+0300
2024-08-16T10:11+0300
2024-08-16T10:15+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,99 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 1 копейку, до 11,99 рубля.
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юань, курс
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, КУРС
Курс юаня в начале торгов 16 августа перешел к небольшому росту
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже переходит к небольшому росту, до 11,99 руб
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 1 копейку, до 11,99 рубля.