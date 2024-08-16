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Курс юаня в начале торгов 16 августа перешел к небольшому росту

Курс юаня в начале торгов 16 августа перешел к небольшому росту - 16.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов 16 августа перешел к небольшому росту

Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,99 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-16T10:11+0300

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,99 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 1 копейку, до 11,99 рубля.

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