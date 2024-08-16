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Юань на Мосбирже закрепляется на ключевой отметке
Юань на Мосбирже закрепляется на ключевой отметке - 16.08.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже закрепляется на ключевой отметке
Курс рубля против юаня в пятницу снижается на Мосбирже, китайская валюта закрепляется на ключевой отметке 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:24+0300
2024-08-16T18:24+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в пятницу снижается на Мосбирже, китайская валюта закрепляется на ключевой отметке 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.58 мск повышается на 5 копеек, до 12,03 рубля. Рост составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,97-12,1 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 114,9 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,4 рубля (-0,1%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,35 против 7,17 на форексе (премия в 2,5%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в пятницу на Мосбирже преимущественно снижается, курс пытается закрепиться выше психологической отметки 12 рублей. "Рубль после негативного старта некоторое время активно дешевел к юаню, который немного не дошел до двухмесячной вершины, установленной в среду (12,13 рубля). Затем российская валюта стала возвращать утраченные позиции, но пока остается в умеренном минусе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.01 мск падает на 1,7%, до 79,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 102,8 пункта. ПРОГНОЗЫ На следующей неделе курс доллара на внебиржевом рынке вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рубля, биржевой курс юаня – около 12 рублей, прогнозирует Антон Кравченко из УК "Первая". "Также в 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду и уплаты рублей в бюджет", - добавляет он. Курс юаня остается на относительно высоких уровнях к рублю, что может стимулировать многих экспортеров заранее конвертировать валюту в рубли, опасаясь, что позже придется это делать по менее выгодному курсу, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Правда, спрос на инвалюту может оставаться повышенным как из-за постепенного восстановления импорта, так и под воздействием выхода нерезидентов из рублевых активов по мере приближения 12 октября, когда заканчивается срок лицензии Минфина США на завершение операций с Мосбиржей и НКЦ", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Юань на Мосбирже закрепляется на ключевой отметке
Юань закрепляется на торгах на Мосбирже в пятницу на ключевой отметке 12 рублей
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в пятницу снижается на Мосбирже, китайская валюта закрепляется на ключевой отметке 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.58 мск повышается на 5 копеек, до 12,03 рубля. Рост составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,97-12,1 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 114,9 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,4 рубля (-0,1%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,35 против 7,17 на форексе (премия в 2,5%).
Курс рубля к юаню в пятницу на Мосбирже преимущественно снижается, курс пытается закрепиться выше психологической отметки 12 рублей.
"Рубль после негативного старта некоторое время активно дешевел к юаню, который немного не дошел до двухмесячной вершины, установленной в среду (12,13 рубля). Затем российская валюта стала возвращать утраченные позиции, но пока остается в умеренном минусе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.01 мск падает на 1,7%, до 79,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 102,8 пункта.
На следующей неделе курс доллара на внебиржевом рынке вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рубля, биржевой курс юаня – около 12 рублей, прогнозирует Антон Кравченко из УК "Первая".
"Также в 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду и уплаты рублей в бюджет", - добавляет он.
Курс юаня остается на относительно высоких уровнях к рублю, что может стимулировать многих экспортеров заранее конвертировать валюту в рубли, опасаясь, что позже придется это делать по менее выгодному курсу, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Правда, спрос на инвалюту может оставаться повышенным как из-за постепенного восстановления импорта, так и под воздействием выхода нерезидентов из рублевых активов по мере приближения 12 октября, когда заканчивается срок лицензии Минфина США на завершение операций с Мосбиржей и НКЦ", - добавляет он.
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