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"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском
"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский готов жертвовать гражданами Украины ради интересов Запада, рассказал канадский журналист Аарон Мате в интервью... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:21+0300
2024-08-16T13:21+0300
2024-08-16T13:21+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов жертвовать гражданами Украины ради интересов Запада, рассказал канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Поразительно, что Зеленский сидит за столом с двумя людьми (Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь – прим. Ред.), которые радуются, что он жертвует своей страной и молодыми поколениями украинцев ради чужой борьбы – борьбы, которая Украины никак не касается, а связана исключительно с идеологическим желанием обескровить Россию, вернуться к холодной войне", - удивился журналист.Он отметил, что слова американских экспертов о том, что Киев не отступит и будет биться "до последнего украинца", все больше похожи не правду без преувеличений."Это чистое безумие. И, полагаю, Зеленский гордится собой, потому что, когда все это закончится, он будет щедро вознагражден. Думаю, он отправится куда-нибудь в изгнание и будет вести хорошую жизнь." — заключил Мате, задавшись вопросом о том, интересует ли подконтрольного Западу Зеленского судьба его государства.Ранее издание Wall Street Journal сообщило о том, что Киев продолжает перебрасывать свои силы с восточного фронта в Курскую область. Это приводит к еще большему растяжению линии боя. Передается, что украинское командование на других направлениях жалуется на нехватку людей и артиллерийских боеприпасов. Авторы статьи считают, что нападение на российские приграничные территории "рискует ухудшить и без того плохую ситуацию" ВСУ.
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всу, владимир зеленский, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, Владимир Зеленский, ЗАПАД
"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском
Журналист Мате: Зеленского устраивает гибель украинцев ради интересов США
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский готов жертвовать гражданами Украины ради интересов Запада, рассказал канадский журналист Аарон Мате в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Поразительно, что Зеленский сидит за столом с двумя людьми (Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь – прим. Ред.), которые радуются, что он жертвует своей страной и молодыми поколениями украинцев ради чужой борьбы – борьбы, которая Украины никак не касается, а связана исключительно с идеологическим желанием обескровить Россию, вернуться к холодной войне", - удивился журналист.
Он отметил, что слова американских экспертов о том, что Киев не отступит и будет биться "до последнего украинца", все больше похожи не правду без преувеличений.
"Это чистое безумие. И, полагаю, Зеленский гордится собой, потому что, когда все это закончится, он будет щедро вознагражден. Думаю, он отправится куда-нибудь в изгнание и будет вести хорошую жизнь." — заключил Мате, задавшись вопросом о том, интересует ли подконтрольного Западу Зеленского судьба его государства.
Жгут машины и дезертируют. На Украине сопротивление призыву достигло апогея
Ранее издание Wall Street Journal сообщило о том, что Киев продолжает перебрасывать свои силы с восточного фронта в Курскую область. Это приводит к еще большему растяжению линии боя. Передается, что украинское командование на других направлениях жалуется на нехватку людей и артиллерийских боеприпасов. Авторы статьи считают, что нападение на российские приграничные территории "рискует ухудшить и без того плохую ситуацию" ВСУ.