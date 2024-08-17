https://1prime.ru/20240817/avtozapchasti-850932370.html

Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто

Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто - 17.08.2024, ПРАЙМ

Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто

Технология 3D-печати может оказаться незаменимой для многих автовладельцев. Печать запчастей позволит существенно на них сэкономить, правда, не всегда,... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T02:02+0300

2024-08-17T02:02+0300

2024-08-17T02:02+0300

авто

автозапчасти

инженеры

3d-принтер

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83440/97/834409769_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7096678bacb305183d75ad04c47915bf.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Технология 3D-печати может оказаться незаменимой для многих автовладельцев. Печать запчастей позволит существенно на них сэкономить, правда, не всегда, рассказал агентству "Прайм" инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов.Конечно, речь идет не о серийном производстве запчастей. Прежде всего, это касается редких или старых моделей авто. Для таких машин оригинальные запчасти бывают труднодоступны или чрезмерно дороги. В этих случаях 3D-печать позволяет воссоздать утраченные или поврежденные детали, которые уже давно не выпускаются, причем по значительно более низкой цене.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Это особенно актуально для коллекционеров и владельцев классических автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой поиска редких деталей", - объясняет инженер.Другая ситуация, когда 3D-печать может быть экономически эффективной - изготовление небольших пластиковых деталей, таких как ручки, декоративные элементы интерьера или экстерьера, кронштейны или втулки.Во многом экономическая эффективность 3D-печати зависит от используемых материалов. Простые пластики вроде PLA или PET-G обойдутся дешевле, чем композитные материалы с добавлением угле- или стекловолокна. Однако дорогие материалы прочнее, они способны выдержать большие нагрузки и влияние окружающей среды, отмечает эксперт.Конечно, следует также принимать во внимание стоимость оборудования. Качественный 3D-принтер, способный печатать автозапчасти, может потребовать значительных начальных инвестиций.Эксперт также напомнил о юридических аспектах. Использование 3D-печатных деталей не должно нарушать права интеллектуальной собственности производителей. Поэтому следует избегать точного копирования оригинальных деталей. "Это особенно важно, если вы планируете не только использовать детали сами, но и продавать их другим автовладельцам", — заключил Александр Ваганов.

https://1prime.ru/20240801/avto-850601428.html

https://1prime.ru/20240813/china-850834144.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автозапчасти, инженеры, 3d-принтер, эксклюзив