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Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто
Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто - 17.08.2024, ПРАЙМ
Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто
Технология 3D-печати может оказаться незаменимой для многих автовладельцев. Печать запчастей позволит существенно на них сэкономить, правда, не всегда,... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T02:02+0300
2024-08-17T02:02+0300
авто
автозапчасти
инженеры
3d-принтер
эксклюзив
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Технология 3D-печати может оказаться незаменимой для многих автовладельцев. Печать запчастей позволит существенно на них сэкономить, правда, не всегда, рассказал агентству "Прайм" инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов.Конечно, речь идет не о серийном производстве запчастей. Прежде всего, это касается редких или старых моделей авто. Для таких машин оригинальные запчасти бывают труднодоступны или чрезмерно дороги. В этих случаях 3D-печать позволяет воссоздать утраченные или поврежденные детали, которые уже давно не выпускаются, причем по значительно более низкой цене.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Это особенно актуально для коллекционеров и владельцев классических автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой поиска редких деталей", - объясняет инженер.Другая ситуация, когда 3D-печать может быть экономически эффективной - изготовление небольших пластиковых деталей, таких как ручки, декоративные элементы интерьера или экстерьера, кронштейны или втулки.Во многом экономическая эффективность 3D-печати зависит от используемых материалов. Простые пластики вроде PLA или PET-G обойдутся дешевле, чем композитные материалы с добавлением угле- или стекловолокна. Однако дорогие материалы прочнее, они способны выдержать большие нагрузки и влияние окружающей среды, отмечает эксперт.Конечно, следует также принимать во внимание стоимость оборудования. Качественный 3D-принтер, способный печатать автозапчасти, может потребовать значительных начальных инвестиций.Эксперт также напомнил о юридических аспектах. Использование 3D-печатных деталей не должно нарушать права интеллектуальной собственности производителей. Поэтому следует избегать точного копирования оригинальных деталей. "Это особенно важно, если вы планируете не только использовать детали сами, но и продавать их другим автовладельцам", — заключил Александр Ваганов.
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авто, автозапчасти, инженеры, 3d-принтер, эксклюзив
Авто, автозапчасти, Инженеры, 3D-принтер, Эксклюзив
02:02 17.08.2024
 
Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто

Инженер Ваганов: 3D-печать позволит сэкономить на автозапчастях в 2 ситуациях

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса Renault в Подмосковье
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Технология 3D-печати может оказаться незаменимой для многих автовладельцев. Печать запчастей позволит существенно на них сэкономить, правда, не всегда, рассказал агентству "Прайм" инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александр Ваганов.
Конечно, речь идет не о серийном производстве запчастей. Прежде всего, это касается редких или старых моделей авто. Для таких машин оригинальные запчасти бывают труднодоступны или чрезмерно дороги. В этих случаях 3D-печать позволяет воссоздать утраченные или поврежденные детали, которые уже давно не выпускаются, причем по значительно более низкой цене.
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"Это особенно актуально для коллекционеров и владельцев классических автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой поиска редких деталей", - объясняет инженер.
Другая ситуация, когда 3D-печать может быть экономически эффективной - изготовление небольших пластиковых деталей, таких как ручки, декоративные элементы интерьера или экстерьера, кронштейны или втулки.
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Во многом экономическая эффективность 3D-печати зависит от используемых материалов. Простые пластики вроде PLA или PET-G обойдутся дешевле, чем композитные материалы с добавлением угле- или стекловолокна. Однако дорогие материалы прочнее, они способны выдержать большие нагрузки и влияние окружающей среды, отмечает эксперт.
Конечно, следует также принимать во внимание стоимость оборудования. Качественный 3D-принтер, способный печатать автозапчасти, может потребовать значительных начальных инвестиций.
Эксперт также напомнил о юридических аспектах. Использование 3D-печатных деталей не должно нарушать права интеллектуальной собственности производителей. Поэтому следует избегать точного копирования оригинальных деталей. "Это особенно важно, если вы планируете не только использовать детали сами, но и продавать их другим автовладельцам", — заключил Александр Ваганов.
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