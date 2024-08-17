https://1prime.ru/20240817/elektrosnabzhenie-850946778.html

В Приморье полностью восстановили электроснабжение

В Приморье полностью восстановили электроснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ

В Приморье полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщили РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T05:38+0300

2024-08-17T05:38+0300

2024-08-17T05:38+0300

происшествия

приморье

электроснабжение

восстановление

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщили РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 6.58 (23.58 мск пятницы) все потребители подключены. Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20240816/elektrichestvo-850933729.html

приморье

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приморье, электроснабжение, восстановление