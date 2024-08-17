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В Приморье полностью восстановили электроснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ
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В Приморье полностью восстановили электроснабжение
В Приморье полностью восстановили электроснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ
В Приморье полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщили РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T05:38+0300
2024-08-17T05:38+0300
происшествия
приморье
электроснабжение
восстановление
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщили РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 6.58 (23.58 мск пятницы) все потребители подключены. Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.
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приморье, электроснабжение, восстановление
Происшествия, Приморье, электроснабжение, восстановление
05:38 17.08.2024
 
В Приморье полностью восстановили электроснабжение

ДРСК: в Приморье полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщили РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
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"Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 6.58 (23.58 мск пятницы) все потребители подключены. Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.
 
ПроисшествияПриморьеэлектроснабжениевосстановление
 
 
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