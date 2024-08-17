https://1prime.ru/20240817/kadyrov-850952621.html
Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ
Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ - 17.08.2024, ПРАЙМ
Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ
Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T15:19+0300
2024-08-17T15:19+0300
2024-08-17T15:28+0300
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен мобилизованными украинскими солдатами. По словам Кадырова, в этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух мобилизованных военнослужащих ВСУ. Он отметил, что согласно заявлением этих пленных, никто заранее не знает куда их отправляют, при этом набор личного состава в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице", а "процесс подготовки "бравых" воинов" также оставляет желать лучшего". "Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил Кадыров. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивал на видео пленных ВСУ, отметил, что необходимость брать пленных заключается в том, "чтобы у нас был обменный фонд".
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россия, сво, рамзан кадыров, всу, пленные
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, Рамзан Кадыров, ВСУ, пленные
Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ
Кадыров назвал плен для наспех подготовленных призывников ВСУ лучшим исходом
ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен мобилизованными украинскими солдатами.
По словам Кадырова, в этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух мобилизованных военнослужащих ВСУ.
Он отметил, что согласно заявлением этих пленных, никто заранее не знает куда их отправляют, при этом набор личного состава в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице", а "процесс подготовки "бравых" воинов" также оставляет желать лучшего".
"Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил Кадыров.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивал на видео пленных ВСУ, отметил, что необходимость брать пленных заключается в том, "чтобы у нас был обменный фонд".
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