https://1prime.ru/20240817/kadyrov-850952621.html

Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ

Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ - 17.08.2024, ПРАЙМ

Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ

Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T15:19+0300

2024-08-17T15:19+0300

2024-08-17T15:28+0300

спецоперация на украине

россия

сво

рамзан кадыров

всу

пленные

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848025809_0:3:3000:1691_1920x0_80_0_0_6844675551acf52df9659b6cc9e672f9.jpg

ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен мобилизованными украинскими солдатами. По словам Кадырова, в этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух мобилизованных военнослужащих ВСУ. Он отметил, что согласно заявлением этих пленных, никто заранее не знает куда их отправляют, при этом набор личного состава в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице", а "процесс подготовки "бравых" воинов" также оставляет желать лучшего". "Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил Кадыров. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивал на видео пленных ВСУ, отметил, что необходимость брать пленных заключается в том, "чтобы у нас был обменный фонд".

https://1prime.ru/20240817/svo-850949458.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво, рамзан кадыров, всу, пленные