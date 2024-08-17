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Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ
Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ - 17.08.2024, ПРАЙМ
Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ
Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T15:19+0300
2024-08-17T15:28+0300
спецоперация на украине
россия
сво
рамзан кадыров
всу
пленные
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен мобилизованными украинскими солдатами. По словам Кадырова, в этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух мобилизованных военнослужащих ВСУ. Он отметил, что согласно заявлением этих пленных, никто заранее не знает куда их отправляют, при этом набор личного состава в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице", а "процесс подготовки "бравых" воинов" также оставляет желать лучшего". "Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил Кадыров. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивал на видео пленных ВСУ, отметил, что необходимость брать пленных заключается в том, "чтобы у нас был обменный фонд".
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россия, сво, рамзан кадыров, всу, пленные
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, Рамзан Кадыров, ВСУ, пленные
15:19 17.08.2024 (обновлено: 15:28 17.08.2024)
 
Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ

Кадыров назвал плен для наспех подготовленных призывников ВСУ лучшим исходом

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Попадание в плен является лучшим исходом для бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с двумя взятыми в плен мобилизованными украинскими солдатами.
По словам Кадырова, в этот раз группа "Аида" спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух мобилизованных военнослужащих ВСУ.
Он отметил, что согласно заявлением этих пленных, никто заранее не знает куда их отправляют, при этом набор личного состава в ряды ВСУ "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице", а "процесс подготовки "бравых" воинов" также оставляет желать лучшего".
"Словом, ничего нового. Попасть в плен – это лучший исход, на который они могли рассчитывать", – добавил Кадыров.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который допрашивал на видео пленных ВСУ, отметил, что необходимость брать пленных заключается в том, "чтобы у нас был обменный фонд".
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСВОРамзан КадыровВСУпленные
 
 
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