https://1prime.ru/20240817/kadyrov-850954778.html
Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck
Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck - 17.08.2024, ПРАЙМ
Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T18:04+0300
2024-08-17T18:04+0300
2024-08-17T18:32+0300
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рамзан кадыров
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илон маск
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в зону СВО, добавил он. Кадыров отметил, что с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют "Киберзверь". По его словам, машина маневренная, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды, . "Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях", – сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале. Кадыров выразил уверенность, что автомобиль будет очень полезен российским бойцам.Кроме того, он пригласил Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя, а также назвал бизнесмена "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".
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россия, авто, рамзан кадыров, tesla cybertruck, илон маск
РОССИЯ, Авто, Рамзан Кадыров, Tesla Cybertruck, Илон Маск
Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck
Кадыров заявил, что полученный от Маска Tesla Cybertruck передадут в зону СВО
ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в зону СВО, добавил он.
Кадыров отметил, что с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют "Киберзверь". По его словам, машина маневренная, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды, .
"Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях", – сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.
Кадыров выразил уверенность, что автомобиль будет очень полезен российским бойцам.
Кроме того, он пригласил Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя, а также назвал бизнесмена "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".
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