https://1prime.ru/20240817/kadyrov-850954778.html

Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck

Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck - 17.08.2024, ПРАЙМ

Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T18:04+0300

2024-08-17T18:04+0300

2024-08-17T18:32+0300

россия

авто

рамзан кадыров

tesla cybertruck

илон маск

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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в зону СВО, добавил он. Кадыров отметил, что с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют "Киберзверь". По его словам, машина маневренная, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды, . "Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях", – сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале. Кадыров выразил уверенность, что автомобиль будет очень полезен российским бойцам.Кроме того, он пригласил Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя, а также назвал бизнесмена "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".

https://1prime.ru/20240817/kadyrov-850952621.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, рамзан кадыров, tesla cybertruck, илон маск