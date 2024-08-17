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Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck
Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck - 17.08.2024, ПРАЙМ
Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T18:04+0300
2024-08-17T18:32+0300
россия
авто
рамзан кадыров
tesla cybertruck
илон маск
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в зону СВО, добавил он. Кадыров отметил, что с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют "Киберзверь". По его словам, машина маневренная, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды, . "Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях", – сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале. Кадыров выразил уверенность, что автомобиль будет очень полезен российским бойцам.Кроме того, он пригласил Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя, а также назвал бизнесмена "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".
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россия, авто, рамзан кадыров, tesla cybertruck, илон маск
РОССИЯ, Авто, Рамзан Кадыров, Tesla Cybertruck, Илон Маск
18:04 17.08.2024 (обновлено: 18:32 17.08.2024)
 
Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck

Кадыров заявил, что полученный от Маска Tesla Cybertruck передадут в зону СВО

© Официальный сайт TeslaTesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
© Официальный сайт Tesla
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. Машина была испытана, ее передадут российским бойцам в зону СВО, добавил он.
Кадыров отметил, что с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют "Киберзверь". По его словам, машина маневренная, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды, .
"Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях", – сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.
Кадыров выразил уверенность, что автомобиль будет очень полезен российским бойцам.
Кроме того, он пригласил Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя, а также назвал бизнесмена "великим человеком" и "сильнейшим гением современности".
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РОССИЯАвтоРамзан КадыровTesla CybertruckИлон Маск
 
 
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