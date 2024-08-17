https://1prime.ru/20240817/minoborony-850951760.html

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае атаки Киева на Курскую АЭС

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае атаки Киева на Курскую АЭС - 17.08.2024, ПРАЙМ

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае атаки Киева на Курскую АЭС

Москва незамедлительно примет жесткие ответные меры в случае начала осуществления киевским режимом планов по атаке на Курскую АЭС. Об этом сообщило Минобороны... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T14:12+0300

2024-08-17T14:12+0300

2024-08-17T15:33+0300

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Москва незамедлительно примет жесткие ответные меры в случае начала осуществления киевским режимом планов по атаке на Курскую АЭС. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в случае начала реализации Киевом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.Минобороны также заявило, что с надлежащей серьезностью оценивает поступающую по независимым каналам информацию о подготовке Киевом удара по Курской АЭС.По данным ведомства, целью провокации киевского режима является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований для нанесения ударов по объектам украинской атомной энергетики.Отмечается, что Москва расценивает планы киевского режима атаковать Курскую АЭС как прямое и явное нарушение международной конвенции, которая была принята резолюцией Генассамблеи ООН от 13.04.2005 "О борьбе с актами ядерного терроризма".Ранее в "Росатоме" заявили, что в связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась. Отмечалось, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.

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россия, минобороны рф, курская аэс, всу, теракт