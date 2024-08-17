https://1prime.ru/20240817/minoborony-850951760.html
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае атаки Киева на Курскую АЭС
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае атаки Киева на Курскую АЭС - 17.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае атаки Киева на Курскую АЭС
Москва незамедлительно примет жесткие ответные меры в случае начала осуществления киевским режимом планов по атаке на Курскую АЭС. Об этом сообщило Минобороны... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T14:12+0300
2024-08-17T14:12+0300
2024-08-17T15:33+0300
происшествия
россия
минобороны рф
курская аэс
всу
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850951904_0:186:3027:1889_1920x0_80_0_0_a0edf36077b9880aef03fe3925676b3b.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Москва незамедлительно примет жесткие ответные меры в случае начала осуществления киевским режимом планов по атаке на Курскую АЭС. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в случае начала реализации Киевом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.Минобороны также заявило, что с надлежащей серьезностью оценивает поступающую по независимым каналам информацию о подготовке Киевом удара по Курской АЭС.По данным ведомства, целью провокации киевского режима является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований для нанесения ударов по объектам украинской атомной энергетики.Отмечается, что Москва расценивает планы киевского режима атаковать Курскую АЭС как прямое и явное нарушение международной конвенции, которая была принята резолюцией Генассамблеи ООН от 13.04.2005 "О борьбе с актами ядерного терроризма".Ранее в "Росатоме" заявили, что в связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась. Отмечалось, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.
https://1prime.ru/20240817/zaes-850950316.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850951904_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_e48ce6aa740bff16ee474b063014b073.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минобороны рф, курская аэс, всу, теракт
Происшествия, РОССИЯ, Минобороны РФ, Курская АЭС, ВСУ, теракт
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае атаки Киева на Курскую АЭС
В Минобороны пообещали жесткий ответ на возможную провокацию Киева на АЭС
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Москва незамедлительно примет жесткие ответные меры в случае начала осуществления киевским режимом планов по атаке на Курскую АЭС. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что в случае начала реализации Киевом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.
Минобороны также заявило, что с надлежащей серьезностью оценивает поступающую по независимым каналам информацию о подготовке Киевом удара по Курской АЭС.
По данным ведомства, целью провокации киевского режима является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований для нанесения ударов по объектам украинской атомной энергетики.
Отмечается, что Москва расценивает планы киевского режима атаковать Курскую АЭС как прямое и явное нарушение международной конвенции, которая была принята резолюцией Генассамблеи ООН от 13.04.2005 "О борьбе с актами ядерного терроризма".
Ранее в "Росатоме" заявили
, что в связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась. Отмечалось, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.
Инспекторы МАГАТЭ побывали на месте падения снаряда ВСУ возле ЗАЭС