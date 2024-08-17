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"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности
"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности
Переговоры между Российской Федерацией и Украиной невозможны, пока на территории России находятся украинские военнослужащие. Такое мнение в соцсети Х высказал... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T13:04+0300
2024-08-17T13:04+0300
2024-08-17T13:05+0300
спецоперация на украине
курская область
переговоры
мнение
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Переговоры между Российской Федерацией и Украиной невозможны, пока на территории России находятся украинские военнослужащие. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.Он выразил уверенность, что "существует абсолютно нулевой шанс, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский солдат".Если кто-то на Западе рассчитывает, что мирное урегулирование конфликта может начаться в существующей ситуации, он абсолютно не знает русских, утверждает Боуз.
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курская область, переговоры, мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, переговоры, мнение
"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности
Боуз: переговоры невозможны, пока на территории России находятся солдаты ВСУ