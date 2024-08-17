https://1prime.ru/20240817/peregovory-850951411.html

"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности

"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной невозможны, пока на территории России находятся украинские военнослужащие. Такое мнение в соцсети Х высказал... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T13:04+0300

2024-08-17T13:04+0300

2024-08-17T13:05+0300

спецоперация на украине

курская область

переговоры

мнение

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Переговоры между Российской Федерацией и Украиной невозможны, пока на территории России находятся украинские военнослужащие. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.Он выразил уверенность, что "существует абсолютно нулевой шанс, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский солдат".Если кто-то на Западе рассчитывает, что мирное урегулирование конфликта может начаться в существующей ситуации, он абсолютно не знает русских, утверждает Боуз.

https://1prime.ru/20240817/svo-850946558.html

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курская область, переговоры, мнение