https://1prime.ru/20240817/pomosch-850950476.html

"Заморозка уже действует". Германия сокращает военную помощь Украине

"Заморозка уже действует". Германия сокращает военную помощь Украине - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Заморозка уже действует". Германия сокращает военную помощь Украине

Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, утверждает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на документы. | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T11:40+0300

2024-08-17T11:40+0300

2024-08-17T11:51+0300

спецоперация на украине

германия

военная помощь украине

сокращение

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, утверждает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на документы.Как сообщает газета, "согласно текущему бюджетному планированию федерального правительства, с этого момента новые денежные средства на эти цели (военная помощь Украине - прим. ред.) не выделяются". В качестве причины сокращения помощи Киеву указывается сокращение расходов, которое предпринимает ведомство канцлера и Минфин.Уже одобренные материалы еще будут поставляться, говорится в публикации, однако, по распоряжению канцлера Германии Олафа Шольца, дополнительные заявки от Минобороны ФРГ больше утверждаться не будут.Письмо от 5 августа с соответствующей просьбой министру обороны Германии Борису Писториусу передал глава Минфина страны Кристиан Линднер, пишет FAS. "Заморозка уже действует. Ситуация для Украины в ближайшее время может стать еще хуже, потому что запланированная военная поддержка в следующем году сократится почти в два раза, а в 2027-м - менее чем до десятой части от нынешнего объема", - сообщает издание.

https://1prime.ru/20240815/pomosch-850919740.html

германия

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германия, военная помощь украине, сокращение