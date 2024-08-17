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"Заморозка уже действует". Германия сокращает военную помощь Украине
"Заморозка уже действует". Германия сокращает военную помощь Украине - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Заморозка уже действует". Германия сокращает военную помощь Украине
Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, утверждает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на документы. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T11:40+0300
2024-08-17T11:40+0300
2024-08-17T11:51+0300
спецоперация на украине
германия
военная помощь украине
сокращение
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, утверждает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на документы.Как сообщает газета, "согласно текущему бюджетному планированию федерального правительства, с этого момента новые денежные средства на эти цели (военная помощь Украине - прим. ред.) не выделяются". В качестве причины сокращения помощи Киеву указывается сокращение расходов, которое предпринимает ведомство канцлера и Минфин.Уже одобренные материалы еще будут поставляться, говорится в публикации, однако, по распоряжению канцлера Германии Олафа Шольца, дополнительные заявки от Минобороны ФРГ больше утверждаться не будут.Письмо от 5 августа с соответствующей просьбой министру обороны Германии Борису Писториусу передал глава Минфина страны Кристиан Линднер, пишет FAS. "Заморозка уже действует. Ситуация для Украины в ближайшее время может стать еще хуже, потому что запланированная военная поддержка в следующем году сократится почти в два раза, а в 2027-м - менее чем до десятой части от нынешнего объема", - сообщает издание.
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германия, военная помощь украине, сокращение
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине, сокращение
"Заморозка уже действует". Германия сокращает военную помощь Украине
FAS: Германия вынуждена сократить военную помощь Украине
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, утверждает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на документы.
Как сообщает газета, "согласно текущему бюджетному планированию федерального правительства, с этого момента новые денежные средства на эти цели (военная помощь Украине - прим. ред.) не выделяются".
В качестве причины сокращения помощи Киеву указывается сокращение расходов, которое предпринимает ведомство канцлера и Минфин.
Уже одобренные материалы еще будут поставляться, говорится в публикации, однако, по распоряжению канцлера Германии Олафа Шольца, дополнительные заявки от Минобороны ФРГ больше утверждаться не будут.
Белый дом анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи
Письмо от 5 августа с соответствующей просьбой министру обороны Германии Борису Писториусу передал глава Минфина страны Кристиан Линднер, пишет FAS.
"Заморозка уже действует. Ситуация для Украины в ближайшее время может стать еще хуже, потому что запланированная военная поддержка в следующем году сократится почти в два раза, а в 2027-м - менее чем до десятой части от нынешнего объема", - сообщает издание.