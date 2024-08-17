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"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском

"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском

Захваченные ВСУ в Курской области позиции невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, так как они критически уязвимы. Такое мнение выразил в интервью... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T19:38+0300

2024-08-17T19:38+0300

2024-08-17T19:38+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Захваченные ВСУ в Курской области позиции невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, так как они критически уязвимы. Такое мнение выразил в интервью журналисту Дэнни Хайфону политический аналитик, военнослужащий ВМС США в отставке Марк Слебода.Эксперт полагает, что атака в Курской области будет для ВСУ очень трудной, "потому что они с трех сторон окружены российскими войсками, которые обстреливают их артиллерией, беспилотниками, планирующими бомбами, фугасными авиабомбами".Слебода также отметил, что украинские войска не в состоянии организовать систему снабжения без крупных потерь."Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти", — сказал он. По мнению эксперта, именно там российские войска наносят самые мощные удары и "обескровливают" ВСУ, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. "Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка", — заключил он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://1prime.ru/20240817/peregovory-850951411.html

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