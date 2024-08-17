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"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском - 17.08.2024, ПРАЙМ
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"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском
"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском
Захваченные ВСУ в Курской области позиции невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, так как они критически уязвимы. Такое мнение выразил в интервью... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T19:38+0300
2024-08-17T19:38+0300
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Захваченные ВСУ в Курской области позиции невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, так как они критически уязвимы. Такое мнение выразил в интервью журналисту Дэнни Хайфону политический аналитик, военнослужащий ВМС США в отставке Марк Слебода.Эксперт полагает, что атака в Курской области будет для ВСУ очень трудной, "потому что они с трех сторон окружены российскими войсками, которые обстреливают их артиллерией, беспилотниками, планирующими бомбами, фугасными авиабомбами".Слебода также отметил, что украинские войска не в состоянии организовать систему снабжения без крупных потерь."Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти", — сказал он. По мнению эксперта, именно там российские войска наносят самые мощные удары и "обескровливают" ВСУ, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. "Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка", — заключил он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
19:38 17.08.2024
 
"Стратегическая ошибка". На Западе заявили о просчете ВСУ под Курском

Слебода: ВСУ не смогут удерживать позиции в Курской области

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Захваченные ВСУ в Курской области позиции невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, так как они критически уязвимы. Такое мнение выразил в интервью журналисту Дэнни Хайфону политический аналитик, военнослужащий ВМС США в отставке Марк Слебода.
Эксперт полагает, что атака в Курской области будет для ВСУ очень трудной, "потому что они с трех сторон окружены российскими войсками, которые обстреливают их артиллерией, беспилотниками, планирующими бомбами, фугасными авиабомбами".
Слебода также отметил, что украинские войска не в состоянии организовать систему снабжения без крупных потерь.
"Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти", — сказал он.
По мнению эксперта, именно там российские войска наносят самые мощные удары и "обескровливают" ВСУ, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники.
"Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка", — заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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