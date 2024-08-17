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Названые основные сложности в ремонте российских и китайских автомобилей
Названые основные сложности в ремонте российских и китайских автомобилей - 17.08.2024, ПРАЙМ
Названые основные сложности в ремонте российских и китайских автомобилей
Подорожание комплектующих, а также работ по обслуживанию автомобилей от отечественных и китайских производителей, являются основными сложностями при их ремонте. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T21:51+0300
2024-08-17T21:51+0300
2024-08-17T21:51+0300
экономика
авто
ремонт
легковые автомобилии
китайские авто
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Подорожание комплектующих, а также работ по обслуживанию автомобилей от отечественных и китайских производителей, являются основными сложностями при их ремонте. Такое мнение выразил в беседе с "Лентой.ру" автоэксперт Игорь Моржаретто.Говоря о российских автомобилях, он отметил, что сложностей с наличием деталей сейчас нет, но "все сильно подорожало за последние два года. "Общий рост цен, и говорить, что масло подорожало, а шестеренки нет — такого быть не может", — пояснил Моржаретто.Комментируя ситуацию с ремонтом китайских машин, автоэксперт заявил, что проблемы с обслуживанием совершенно разные и во многом они зависят от времени работы бренда на российском рынке. По его словам, если говорить о брендах, которые в РФ почти по 20 лет и представлены здесь официально то, "там в общем тоже проблем нет, хотя тоже есть подорожание". Говоря о моделях, которые появились в России по параллельному импорту, Моржаретто отметил наличие серьезных проблем, связанных с обслуживанием и поставкой запчастей."Бывают ситуации совсем сложные, связанные с разными блокировками, которые не распространяются на автомобили, купленные в России", — заключил он.
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авто, ремонт, легковые автомобилии, китайские авто
Экономика, Авто, ремонт, легковые автомобилии, китайские авто
Названые основные сложности в ремонте российских и китайских автомобилей
Автоэксперт Моржаретто: рост цен стал основной сложностью в ремонте автомобилей
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ.
Подорожание комплектующих, а также работ по обслуживанию автомобилей от отечественных и китайских производителей, являются основными сложностями при их ремонте. Такое мнение выразил в беседе с "Лентой.ру"
автоэксперт Игорь Моржаретто.
Говоря о российских автомобилях, он отметил, что сложностей с наличием деталей сейчас нет, но "все сильно подорожало за последние два года.
"Общий рост цен, и говорить, что масло подорожало, а шестеренки нет — такого быть не может", — пояснил Моржаретто.
Комментируя ситуацию с ремонтом китайских машин, автоэксперт заявил, что проблемы с обслуживанием совершенно разные и во многом они зависят от времени работы бренда на российском рынке. По его словам, если говорить о брендах, которые в РФ почти по 20 лет и представлены здесь официально то, "там в общем тоже проблем нет, хотя тоже есть подорожание".
Говоря о моделях, которые появились в России по параллельному импорту, Моржаретто отметил наличие серьезных проблем, связанных с обслуживанием и поставкой запчастей.
"Бывают ситуации совсем сложные, связанные с разными блокировками, которые не распространяются на автомобили, купленные в России", — заключил он.
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