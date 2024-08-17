https://1prime.ru/20240817/rosatom-850952843.html
В "Росатоме" рассказали о последствиях действий ВСУ против АЭС
В "Росатоме" рассказали о последствиях действий ВСУ против АЭС - 17.08.2024, ПРАЙМ
В "Росатоме" рассказали о последствиях действий ВСУ против АЭС
Провокационные действия украинских военных против Курской и Запорожской АЭС могут причинить непоправимый ущерб атомной энергетике в планетарном масштабе. Об... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T15:54+0300
2024-08-17T15:54+0300
2024-08-17T15:54+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Провокационные действия украинских военных против Курской и Запорожской АЭС могут причинить непоправимый ущерб атомной энергетике в планетарном масштабе. Об этом заявила госкорпорация "Росатом".В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. По данным госкорпорации, за последние сутки кратно возросло число сообщений и сигналов о подготовке провокации ВСУ против этих станций .В "Росатоме" отметили, что провокационные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году. Тем самым они могут нанести "непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете", сказано в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора Лихачев подчеркнул, что "ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться".В "Росатоме" напомнили, что это уже второй разговор за последнее время — предыдущие консультации прошли 9 августа.Кроме того, Лихачев пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта.
https://1prime.ru/20240817/minoborony-850951760.html
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россия, магатэ, росатом, алексей лихачев, рафаэль гросси, курская аэс
Происшествия, РОССИЯ, МАГАТЭ, Росатом, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Курская АЭС
В "Росатоме" рассказали о последствиях действий ВСУ против АЭС
"Росатом": действия ВСУ в отношении АЭС могут навредить всей атомной энергетике
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Провокационные действия украинских военных против Курской и Запорожской АЭС могут причинить непоправимый ущерб атомной энергетике в планетарном масштабе. Об этом заявила госкорпорация "Росатом".
В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. По данным госкорпорации, за последние сутки кратно возросло число сообщений и сигналов о подготовке провокации ВСУ против этих станций .
В "Росатоме" отметили, что провокационные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году. Тем самым они могут нанести "непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете", сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора Лихачев подчеркнул, что "ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться".
В "Росатоме" напомнили, что это уже второй разговор за последнее время — предыдущие консультации прошли 9 августа.
Кроме того, Лихачев пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта.
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