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В "Росатоме" рассказали о последствиях действий ВСУ против АЭС

В "Росатоме" рассказали о последствиях действий ВСУ против АЭС - 17.08.2024, ПРАЙМ

В "Росатоме" рассказали о последствиях действий ВСУ против АЭС

Провокационные действия украинских военных против Курской и Запорожской АЭС могут причинить непоправимый ущерб атомной энергетике в планетарном масштабе. Об... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T15:54+0300

2024-08-17T15:54+0300

2024-08-17T15:54+0300

происшествия

россия

магатэ

росатом

алексей лихачев

рафаэль гросси

курская аэс

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Провокационные действия украинских военных против Курской и Запорожской АЭС могут причинить непоправимый ущерб атомной энергетике в планетарном масштабе. Об этом заявила госкорпорация "Росатом".В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. По данным госкорпорации, за последние сутки кратно возросло число сообщений и сигналов о подготовке провокации ВСУ против этих станций .В "Росатоме" отметили, что провокационные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году. Тем самым они могут нанести "непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете", сказано в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора Лихачев подчеркнул, что "ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться".В "Росатоме" напомнили, что это уже второй разговор за последнее время — предыдущие консультации прошли 9 августа.Кроме того, Лихачев пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта.

https://1prime.ru/20240817/minoborony-850951760.html

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россия, магатэ, росатом, алексей лихачев, рафаэль гросси, курская аэс