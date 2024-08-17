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В Курской области уничтожили колонну бригады ВСУ с натовской техникой - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Курской области уничтожили колонну бригады ВСУ с натовской техникой
В Курской области уничтожили колонну бригады ВСУ с натовской техникой - 17.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области уничтожили колонну бригады ВСУ с натовской техникой
Моторизованная колонна 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с натовской техникой была полностью уничтожена в Курской области... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T05:34+0300
2024-08-17T05:35+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
уничтожение
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КУРСК, 17 авг - ПРАЙМ. Моторизованная колонна 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с натовской техникой была полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС России. Об этом рассказал РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер". Как сообщил российский морпех, были уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США. При этом один Cougar, один БТР Stryker и два Roshel Senator были захвачены в виде трофеев. "В ходе боя было уничтожено более 20 украинских военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал РИА Новости командир подразделения.Вместе с тем были захвачены документы военнослужащих ВСУ - паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и др., а также оружие натовского производства, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.
https://1prime.ru/20240816/vsu-850938479.html
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курская область, всу, уничтожение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, Уничтожение
05:34 17.08.2024 (обновлено: 05:35 17.08.2024)
 
В Курской области уничтожили колонну бригады ВСУ с натовской техникой

Офицер РФ: в Курской области уничтожили колонну бригады ВСУ с натовской техникой

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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КУРСК, 17 авг - ПРАЙМ. Моторизованная колонна 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с натовской техникой была полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС России. Об этом рассказал РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер".
Как сообщил российский морпех, были уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США. При этом один Cougar, один БТР Stryker и два Roshel Senator были захвачены в виде трофеев.
"В ходе боя было уничтожено более 20 украинских военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал РИА Новости командир подразделения.
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Вместе с тем были захвачены документы военнослужащих ВСУ - паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и др., а также оружие натовского производства, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУУничтожение
 
 
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